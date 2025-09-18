JADAR 2025: Cipolletti bien representado en los Juegos de Alto Rendimiento en Rosario

Cristian Beltrán logró el oro en boxeo y Iara Figueroa la medalla de plata en judo. Ambos cipoleños dieron un gran nivel en los juegos celebrados en Rosario.

Cipolletti tuvo un gran desempeño en los deportes de combate en los Juegos de Alto Rendimiento en Rosario que se llevaron adelante la semana pasada. En boxeo Cristian el Gitano Beltrán se quedó con el oro el jueves mientras que en judo, Iara Figueroa obtuvo una medalla de plata el miércoles. Además, Agustina Burgos fue cuarta en la misma disciplina.

En el Pabellón C del Complejo Ferial de Rosario, el cipoleño de 22 años tuvo dos días a puro combate y los coronó de la mejor manera. “Fue una muy linda experiencia con una linda calidad de rivales. Acá en la zona me cuesta conseguir peleas así que fuera del resultado, gracias a Dios se me dio el hecho de ganar la medalla de oro ”, dijo el Gitano a LMCipolletti .

La primera de las peleas fue ante Kevin Oga de Córdoba y en la final derrotó al santafecino Bruno Encina. “ Tuve dos peleas muy competitivas con Santa Fe y con Córdoba, dos rivales de altísimo nivel. La verdad que feliz de haber podido sobrellevar un poquito mejor las peleas yo y haberme quedado con ambas victorias”, describió.

El oriundo de Costa Norte ya tiene rodaje arriba del ring sin embargo los JADAR tienen otro tinte. “En este tipo de competencias no hay peleas fáciles, realmente. Fueron dos peleas muy exigentes y es muy lindo el recuerdo que me llevo de los Juegos de Alto Rendimiento”, aseguró.

Cristian el gitano beltran JADAR 2025

Beltrán fue el único boxeador que representó a la provincia, lo que sirvió de motivación para dejar su nombre y la bandera en lo más alto. “Gracias a Dios dejé a Río Negro en lo más alto en boxeo, fui el único boxeador que fue de la provincia y pude traer el oro. Más que contento con esa experiencia, con Rosario, con la gestión, los rivales y muy agradecidos por la oportunidad”, reconoció.

En cuanto al judo, el miércoles en el Predio Ferial Parque Independencia, Iara Figueroa saltó al tatami en una competencia que cambió de formato a pocos días del debut. “Éramos pocas chicas, se supone que íbamos a ser 8 en la categoría e íbamos a luchar por llave pero se bajaron 3 así que fuimos 5 en la categoría, por eso terminamos luchando todas contra todas”; explicó.

JADAR 2025

La jornada para Iara fue extensa porque compitió en dos turnos. “Hice tres luchas en preliminares, gané las tres, dos contra chicas de bonaerense y otra contra una de Corrientes, ahí pasé a la final. La final fue muy dura, contra “mi eterna rival” desde que pasé a la categoría senior”, contó.

Este 2025 la cipoleña logró subir en la categoría senior y en la final de los JADAR como ella cuenta cayó ante la santafecina Agustina De Lucía. “Estuvimos palo a palo los cuatro minutos de lucha y me terminó sacando por medio punto que sería un wazari. Yo más que contenta con lo que fue el torneo, con mi desempeño y lo que dejé arriba del tatami, mi entrenador también”, reconoció.

Los Jadar, juegos relevantes para sus carreras

El pugilistarecibió una invitación para poder formar parte del evento y para ello debió reunir fondos con la ayuda de la ciudad. Por esta razón, el Gitano sintió alguna presión, por su gente más que por lo deportivo. “Me sentí un poco presionado porque sé que hay gente que me apoya y que está a la expectativa de cómo me va. Para llegar a Rosario vendí empanadas, organicé colectas, tenía que pagarme los pasajes”; contó.

Si bien desde la provincia hubo ayuda económica los saldos no se acreditaron en los tiempos necesarios para el deportista. “La secretaría de Deportes de Río Negro hacía un aporte a cada uno de los deportistas que íbamos pero no sabía cuándo iba a llegar. En mi caso el aporte llegó el miércoles después de mi primer combate, cuando pasé a la final”; explicó.

Cristian el gitano beltran JADAR 2025 rosario

Con los pies en Rosario afrontó las dos peleas de gran manera y las presiones se fueron alejando para poder devolver aquella ayuda recibida por la gente. “Particularmente estuve en parte agradecido y en parte presionado, porque quería devolverle un poquito a esas personas que colaboraron y ayudaron a que yo esté en Rosario, alumnos míos, amigos, familiares y conocidos”, sostuvo.

Por lado de la judoca el podio alcanzado y con la medalla de plata en el cuello, tuvo un balance positivo de lo vivido en la semana. “Fue una experiencia muy linda, estuvimos desde el lunes hasta el miércoles a la noche. Fue todo muy lindo, muy alegre por lo menos por mi lado, la última vez que había viajado con la provincia, representando a Río Negro en delegación, fue en mis últimos Araucanía en 2023”, sostuvo.

JADAR 2025 Cipolletti

Regresar y viajar en grupo, algo que no vivía hace tiempo, fue algo que todos los atletas disfrutaron. “Estuvo re lindo volver a sentir lo mismo, poder volver a compartir con todo el equipo y viajar todos juntos”, afirmó.

El año sigue con compromisos

Luego de coronarse en los JADAR, la vuelta fue rápida y directa a los entrenamientos para el fin de semana. “Ahora ya estoy preparándome para lo que se viene, este fin de semana tuve el campeonato Regional con Neuquén y La Pampa, con aspiración de volver a estar en el Nacional”, remarcó.

Su objetivo es claro, ganar el Nacional en los 81 kilogramos, categoría en la que coronó en Rosario. “Tanto el año pasado como este estoy buscando el oro nacional en los 81 kilos. Lo gané en los 91 kilos y el año pasado saqué el bronce en los 81, ahora quiero el oro”, concluyó.

Al igual que Cristian Beltrán, Iara regresó a la ciudad y ya piensa en lo que serán sus próximos compromisos con los compañeros de la Escuela de Cinco Saltos de la cual forma parte.“Hay un torneo en Río Cuarto a fines de septiembre, va toda la escuela. En octubre del 10 al 12 hay un Nacional Clausura en San Juan que también vamos a estar todos y ya cerraríamos el año”, concluyó.