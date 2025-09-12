Boxeo: "el Gitano" Beltrán, un cipoleño ganador en Rosario

El púgil rionegrino sumó una presea más para la delegación de la provincia en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento.

En las últimas horas, Río Negro sumó una medalla de oro en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Rosario 2025 (JADAR) de la mano del cipoleño Cristian “Gitano” Beltrán que se quedó con el lugar más alto del podio en el boxeo. Beltrán se consagró en la categoría hasta 81 kilogramos.

En Santa Fe tuvo dos combates hasta alcanzar la presea. En la semifinal dejó en el camino a un cordobés y en la final le arrebató el oro a un pugilista local.

El boxeo tuvo lugar miércoles y jueves en el Pabellos C del Complejo Ferial Rosario. En el primer día de competencia, el Gitano Beltrán se enfrentó y derrotó al cordobés Kevin Oga asegurándose una medalla. Ya el jueves subió al ring para enfrentarse a su par Bruno Encina y allí el rionegrino logró derrotar al de Santa Fe para llenar de alegría a Cipo y a Río Negro.

cristian beltran

La historia de Beltrán

El rionegrino de 22 años, oriundo de Costa norte y formado en sus primeros golpes por Emiliano Rosales en el 2 de Agosto, fue invitado a participar de los JADAR y viajó a representar los colores de la provincia de gran manera. Luego de pasar algunos con Rosales en su formación, Beltrán comenzó a entrenar en soledad por un tiempo hasta que abrió su propia escuela de boxeo, el “Coliseo”.

Los JADAR

Hasta el 14 de septiembre, la provincia de Santa Fe es el escenario principal de este importante evento coordinado y organizado por el Comité Olímpico Argentino. Deportistas destacados de todo el país compiten en Rafaela, Rosario y Santa Fe capital.

Con este logro la provincia patagónica alcanzó su décimo tercer medalla ubicándose quinta detrás de Córdoba que acumula 10 en total.

Cabe destacar que el ranking ubica en mejor lugar a los que más medallas de oro suman por esta razón es que Río Negro está quinta ya que cuenta con cuatro doradas. El líder del medallero es Buenos Aires con 22 doradas y 73 preseas en total, le sigue Ciudad de Buenos Aires (14 oro, 41 en total), Santa Fe (12 oro, 35 total) y Córdoba (7 oro, 10 total).