Muerte de un matrimonio cipoleño y el desgarrador relato de un padre: "Tengo la familia destrozada"

El padre de la víctima del siniestro vial criticó la lentitud de la justicia y el dolor que le provoca que el acusado de provocar el siniestro, continúe en libertad.

El paso del tiempo y la falta de una justicia reparadora no alivia el dolor por la pérdida del matrimonio de Luis Pacheco y Lorena Bórquez , que fallecieron en un accidente vial que involucró a una Toyota Hilux a 30 kilómetros de Pomona . Así lo expresó el padre de ella, al señalar la lentitud de la investigación judicial y los errores policiales previos a la tragedia , mientras el único acusado continúa en libertad.

“Hace sesenta días que perdimos a mi hija y a mi yerno . La justicia no avanza y la vida de nuestra familia quedó destrozada” expresó Carlos Borquez en un extenso mensaje en el que apuntó a la Policía Provincial por su mal desempeño en el incidente.

El siniestro tuvo lugar el viernes 11 de julio, cuando el matrimonio y otra persona más oriunda de Cipolletti se dirigían hacia Viedma por la Ruta Nacional 250 . A la altura de Colonia Josefa , ubicada a poco más de 30 kilómetros de Pomona, el conductor de la camioneta Toyota Hilux habría realizado una maniobra indebida y provocó el siniestro .

Durante el accidente el matrimonio cipoleño sufrió lesiones que les provocaron la muerte, mientras la tercer ocupante del Jeep tuvo heridas más leves. El conductor de la camioneta Hilux, oriundo de General Conesa fue trasladado a un hospital de la zona de Valle Medio debido a las lesiones que sufrió pese a que su estado no revestía gravedad.

Borquéz aputnó contra la "lentitud" del proceso judicial y la falta de respuestas a 60 días del accidente. El fiscal Daniel Zornitta imputó al conductor de la Toyota por homicidio culposo en accidente de tránsito, pero no se determinó la prisión preventiva, lo que aumentó el malestar de los familiares de las víctimas.

“Por culpa de Edmundo Vidaurre Sulca hoy tengo una familia destrozada. Él se dedica a cultivar cebollas y seguro lo sigue haciendo sin problemas. Por este que provocó el accidente más la negligencia de la policía, hace 60 días que no tengo a mi hija ni a mi yerno” indicó Borquez.

En el texto también señala la responsabilidad de la Policía caminera de Pomona, que no detuvo al conductor de la camioneta Hilux pese a circular a gran velocidad por la ruta provincial. Incluso unas mujeres que se dirigían hacia Las Grutas, alertaron sobre las maniobras indebidas de la camioneta que se desviaba del carril y zinzagueaba.

“Por culpa de la policía caminera de Pomona que no lo detuvieron cuando pasó a alta velocidad, la tardanza de las ambulancias para llegar al lugar y lo primero que hicieron fue levantar a esta escoria y llevarlo al hospital de Choele Choel donde quedó internado sin un rasguño” agregó Borquéz.

ruta 250 camioneta hilux muerte cipoleños Las mujeres advirtieron las maniobras indebidas del conductor de la Toyota Hilux cuando se dirigían a Las Grutas.

La falta de custodia del lugar y una reprochable actitud de un vecino de Valle Medio

El padre de Lorena reclamó por un repudiable hecho, un hombre que se acercó al lugar del siniestro vial y robó el motor de la camioneta Jeep en la que se trasladaban las víctimas: “Para la basura de Sierra Grande que se robó el motor y otros elementos de la camioneta siniestrada, un tipo sin corazón que se aprovechó de la desgracia ajena, convengamos que la policía tampoco se hizo cargo de dejar custodia en el lugar”.

Carlos expresó el dolor que le provocó lo acontecido y la impotencia que le provoca que el autor del homicidio continúe en libertad. Señaló que la tercera ocupante del vehículo es su otra hija, a quien el accidente dejó muy malherida y actualmente se recupera con lentitud.

“Como es lenta la justicia en algún momento espero que avance y que el que provocó todo esto vaya preso para que no siga cometiendo atrocidades. Mi nieto quedó solo sin sus padres, con el dolor a cuestas. Hace dos meses que nos pasó esta desgracia pero lo que siento es rabia, dolor, angustia, impotencia y odio” concluyó Borquez.