Gran golpe a reconocidos comerciantes de Cipolletti: robaron autos de alta gama y otros elementos

El hecho ocurrió este jueves en un barrio residencial de la ciudad y se desplegó un fuerte operativo. La familia estaba de viaje.

Un violento robo se registró este jueves en una vivienda de la calle Teniente Ibáñez al 200, casi Villegas, en pleno barrio residencial de Cipolletti. Los propietarios , reconocidos comerciantes de la ciudad con amplia trayectoria en el rubro mecánico, se encontraban de viaje al momento del hecho.

De acuerdo a los primeros datos, los delincuentes accedieron a la propiedad ejerciendo violencia sobre el ingreso del garaje. Una vez adentro, sustrajeron un Toyota Corolla y un Peugeot 308, ambos grises. Además se habla de que podrían haberse llevado una importante suma de dinero y otros elementos de valor. La casa fue totalmente revuelta.

Según información a la que accedió LMCipolletti , los ladrones se tomaron todo el tiempo necesario para concretar el golpe, dado el sistema de alarmas y cámaras, no estaban activadas. Todo habría ocurrido entre la madrugada de este jueves y el mediodía, pero quién se dio cuenta fue un empleado que estaba a cargo del cuidado de la casa cuándo llegó alrededor de las 19 para realizar sus tareas.

robo teniente ibañez y villegas familia zuain Fuerte operativo policial sobre Teniente Ibañez. Foto gentileza.

El hecho se produjo a escasos metros del Gabinete de Criminalística y de la Oficina Judicial, y a una cuadra de calle Alem, una de las arterias más transitadas de la ciudad.

Se trata del barrio Los Álamos, en el que viven empresarios y funcionarios judiciales, y que en los últimos meses ha sido escenario de varios robos. La situación mantiene en alerta a los vecinos, preocupados por la inseguridad en la zona.

El operativo policial

En el lugar trabaja el fiscal Martín Pezzetta, junto al Gabinete de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y efectivos de la Comisaría 32. La investigación se centra en la recolección de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad de la zona.

Testigos aseguran que el robo habría ocurrido durante la mañana, aunque todavía no se pudo establecer un horario preciso.