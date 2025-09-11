Quién es el vecino que recrea la historia de Cipolletti mediante la IA: mirá la galería de fotos

Con la complicidad de Miguel Parra, sus imágenes generan furor en las redes sociales. La historia de un multifacético hombre y las mejores imágenes.

Las bondades de la Inteligencia Artificial (IA) y su pasión por la historia y Cipolletti se combinan para que Alejandro Calarco recree mediante la herramienta tecnológica del momento postales increíbles de la ciudad que generan nostalgia y enorme repercusión entre los vecinos.

Con el popular Miguel Parra de aliado y encargado de difundir en sus tan visitadas redes sociales las imperdibles imágenes , el abogado se luce con un hobby que le permite repasar y en muchos casos reconstruir lugares y personajes inolvidables de nuestra ciudad. A todo color, como si fueran sacadas hoy mismo.

Por ejemplo, una de las últimas escenas compartidas se remonta a la figura del Ingeniero César Cipolletti. “¿Sabías que el #Monumento estuvo en el sector del ferrocarril antes de ser colocado en la rotonda del Rosauer?”, preguntó Parrita. “En la foto, el antes y el después, gracias a la IA que nos envía Alejandro Calarco”, otorga el crédito correspondiente MP.

La historia de Alejandro, el vecino que recrea la ciudad en fotos

Abogado de 52 años, vinculado al ámbito judicial y político, su familia está también muy ligada a la historia cipoleña. De hecho, su mamá Margarita Suther fue secretaria de Julio Salto en la época del Cipolletazo (“yo me llamo Alejandro Julio por el ex intendente”) y su papá Mario Rubén Calarco supo destacarse como asistente social, profe de la Universidad del Comahue y además trabajó en el Municipio.

Ahora sí, quien tiene una hija y “ayudo a mi mamá en esta etapa de su vida”, se refiere a su exitoso pasatiempo que lo pone justamente en el centro de la escena. “Siempre me gustó la historia y me impactó con el realismo que salen las fotos a través de la IA. Ahí dimensionas cómo era antes Cipolletti. Es algo que viene conmigo de hace mucho, trabajé en el Consejo Deliberante en la gestión de Aníbal Tortoriello, como director de asuntos legislativos, y una de mis ideas era que los vecinos de Cipolletti que guardaran fotos en sus casas sin estar digitalizadas, acercaran las mismas para que las escaneemos y hagamos un archivo digital de Cipolletti y así descubrir lugares”, comenta aquel proyecto en medio de una pausa laboral.

Ale IA Alejandro, el vecino que recrea la historia de Cipolletti con la ayuda de la IA.

Adquirir un teléfono más moderno le simplificó la tarea actual que tantos elogios cosechó. “Empecé a aplicar el chat GPT. Metí una primera foto y cuando vi el resultado me maravillé, porque eran nada menos que mis propios abuelos. Me impactó y ahí empezó todo”, revela entusiasmado.

“Empecé a compartirlas. Por eso busco fotos que sean novedosas, que no se repitan. Entro a los libros del Rotary cada vez que puedo. Y Miguel Parra, a quien conozco por las redes, me da una mano muy grande”, reconoce el letrado.

El a la vez ex director de “FM Mural en la gestión de Francisco Torrila” cuenta que “esa base siempre la tuve, cada lugar que viajo visito la parte histórica, vamos mucho a los museos. Siempre me gustó, de toda la vida. He tenido vinculaciones con museos locales, con el Fortín. En un momento queríamos hacer pequeños videos de YouTube con un amigo camarógrafo que trabajó en los medios locales pero quedó en la nada. Es por pasión, pues, que quede claro, no soy historiador, no sé todo y hay temas en los que no me meto”.

Siempre inquieto y curioso, Ale avisa que “sigo buscando fotos, aún no miré todas las de mis abuelos, que eran alemanes, trabajaron en la chacra de Cuatro Esquinas, de sol a sol”.

Amante de la gestión pública, en épocas de fotomultas el ex Juez de Faltas (“en 2004 bajo el mando de Alberto Weretilneck, algunos se acordarán bien y otros no tanto”) hoy la rompe con las imágenes retro actualizadas por la IA. Cal-arco la clavó en el ángulo con su iniciativa.

Las mejores imágenes

Zakoga El frente del histórico boliche Zakoga, recreado por la IA.

