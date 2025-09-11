Dolor en Cipolletti por la muerte del Ingeniero Hugo Rimmele
Quien fuera protagonista de la historia local y regional, falleció este jueves a sus 91 años. Gran pesar en la comunidad cipoleña.
Con profundo pesar, la comunidad cipoleña despide al ingeniero Hugo Rimmele, profesional cuya vida estuvo íntimamente ligada al crecimiento urbano, arquitectónico y educativo de esta ciudad y del Alto Valle. La noticia se conoció este jueves por la tarde y el intendente local también lo despidió en sus redes sociales.
Rimmele nació en Cipolletti, en La Falda, el 24 de octubre de 1933 y fue el primer ingeniero en Construcciones originario de Cipolletti. También ejerció la docencia en Neuquén y Cipolletti.
Su partida, a los 91 años, deja un vacío profundo. Cipolletti pierde no sólo a un ingeniero constructor, sino también a un narrador de su historia, a un impulsor incansable de su desarrollo urbano, y a un ejemplo de servicio y constancia.
El intendente Buteler lo despidió
Tras conocerse el fallecimiento del ingeniero, el intendente Rodrigo Buteler expresó en X: "Con profundo pesar despedimos al ingeniero Hugo Rimmele. Un referente para Cipolletti y todo el Alto Valle, que dejó una huella imborrable a través de su trabajo, su compromiso y su visión de futuro" .
"Desde la municipalidad acompañamos a Carly su hijo, a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento, con el reconocimiento y el respeto hacia quien fue protagonista de la historia local y regional" cerró su publicación.
Una plazoleta con su nombre
Reconocimientos como la plazoleta que lleva su nombre, el monumento en la entrada de la ciudad, y otras distinciones en vida, son testimonio de que su labor fue valorada por generaciones.
El ingeniero Hugo Rimmele, como uno de los profesionales con mayor trayectoria de la ciudad y la región, tuvo el privilegio de participar de un homenaje en vida. Junto al intendente Aníbal Tortoriello, en el 2017 inauguraron el monolito, en Fernández Oro y 25 de Mayo, que lo reconoció como el primer ingeniero de la ciudad.
La artista plástica Silvana Pagés de Rimmele detalló en aquella oportunidad que la obra fue pensada como un homenaje conjunto a sus entonces 55 años de servicios. Por ello se eligió una “C” que contiene el escudo de la ciudad.
