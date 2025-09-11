Atraparon a un gitano que se había metido a una casa por los techos

Lo descubrieron en el interior de una propiedad del barrio Brentana. Quedó en un patio interno sin salida, y allí lo detuvo la policía. Es de Neuquén.

El sospechoso fue atrapado en el interior de una vivienda de Cipolletti. Creen que ingresó a través de los techos de propiedades vecinas.

Un gitano de 29 años fue atrapado este jueves por la mañana por policías de la Comisaría 24 de Cipolletti en el interior de un domicilio del barrio Brentana , donde había entrado trepando por los techos con presuntas intenciones de robo.

El sospechoso, integrante de la comunidad gitana de Neuquén , exhibe un llamativo corte de pelo que lo hace muy particular.

El incidente se produjo alrededor de las 9 en una inmueble situado en Teniente Ibáñez casi Villarino , donde también funciona el estudio jurídico-contable del padre de la legisladora Lorena Yensen.

Intruso en una casa en el barrio Brentana

Una empleada del lugar fue quien descubrió al desconocido dentro de la propiedad, que tiene su frente cerrado con rejas. Al advertirlo la mujer ingresó rápidamente a la vivienda y cerró la puerta, dejando al sospechoso en el patio con pocas opciones de salir, salvo saltando el enrejado. Pero no alcanzó.

Porque de inmediato desde la propiedad se comunicaron con la policía, por lo que en cuestión de minutos acudieron móviles de la Comisaría del barrio Don Bosco, cuyos efectivos detuvieron al intruso.

Vecinos contaron que hubo un gran despliegue de uniformados y patrulleros de la fuerza en las inmediaciones, y que por algunos minutos el tránsito vehicular estuvo interrumpido en el sector.

Robo contador Yensen

El comisario Diego Domínguez, titular de la dependencia, informó que sospechaban que el hombre andaba acompañado por cómplices, por lo que registraron las viviendas aledañas. Si bien los resultados habían arrojado resultados negativos, la búsqueda continuaba. Para acelerar esa labor buscaban indicios en imágenes de cámaras de seguridad.

El oficial indicó que el detenido quedó alojado en uno de los calabozos de la Comisaría a disposición del Ministerio Público Fiscal. En principio lo acusarán de los delitos de “hurto por escalamiento en grado de tentativa”. La audiencia de formulación de cargos se realizará en las próximas horas. Mientras realizaban los trámites de rigor, entre ellos determinar si cuenta con antecedentes delictivos.

La excusa que no convenció

El intruso, al verse descubierto por la empleada que alcanzó ingresar al inmueble, intentó convencerla que no era un malhechor, sino que había buscado refugio en esa casa porque lo habían querido asaltar. Pero su irrupción a través de los techos reveló que sólo se trataría de una excusa.

Trascendió que un grupo de familiares se había acercado al lugar para averiguar lo que había sucedido y que luego se dirigieron a la unidad policial.