Un Policía rescató a una mujer de 77 años que quedó atrapada en el incendio de su casa

La mujer permanece internada en coma con pronóstico reservado. El policía que la sacó de entre las llamas fue reconocido por el gobernador.

El sargento Mora, le salvó la vida a una abuela que había quedado atrapada en el incendio de su casa.

Un dramático episodio se vivió este martes en la ciudad de General Roca, cuando un incendio se desató en una vivienda ubicada sobre calle Rosario de Santa Fe , en la zona norte de la ciudad. El siniestro comenzó alrededor de las 14 y rápidamente generó una densa cortina de humo que alarmó a los vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades a través de un llamado de emergencia.

Al lugar acudieron móviles de la Comisaría 21° y una dotación de Bomberos Voluntarios. Al llegar, los efectivos constataron que dentro de la casa había una persona atrapada. Se trataba de la propietaria, una mujer de 77 años que se encontraba sola y desorientada por los efectos de la inhalación de humo.

El operativo de rescate estuvo encabezado por el sargento Roberto Carlos Mora y la cabo Mariana Figueroa , quienes no dudaron en ingresar al domicilio pese a la intensidad de las llamas y el humo. Con una rápida maniobra lograron retirar a la mujer y ponerla a resguardo, mientras Bomberos Voluntarios trabajaban intensamente para sofocar el incendio y evitar su propagación hacia otras dependencias de la vivienda.

De acuerdo al informe preliminar de los bomberos, el origen del fuego estaría vinculado a un cortocircuito eléctrico en una de las habitaciones. Si bien la intervención oportuna de los equipos de emergencia impidió que el fuego se extendiera aún más, las llamas provocaron importantes daños materiales en la estructura, el mobiliario y la ropa de la vivienda.

El estado de salud de la víctima

La mujer rescatada fue trasladada de urgencia en ambulancia al Hospital Francisco López Lima. Según informaron desde el área de salud, al ingresar a la guardia sufrió un paro cardiorrespiratorio producto de la inhalación de gases tóxicos y la intoxicación con monóxido de carbono. El personal médico aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y logró estabilizarla, consiguiendo que recuperara la circulación espontánea.

Actualmente, la paciente permanece internada en coma, con pronóstico reservado. Si bien la situación continúa siendo delicada, los análisis médicos realizados en las últimas horas evidencian una evolución positiva, lo que genera un atisbo de esperanza para su recuperación.

Reconocimiento oficial al heroísmo policial

El rescate tuvo gran repercusión a nivel provincial. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, expresó públicamente su reconocimiento al accionar de los efectivos policiales y al compromiso de los bomberos voluntarios que intervinieron en el hecho.

“El sargento Roberto Carlos Mora arriesgó su vida para rescatar a una vecina y gracias a su rápida acción la mujer fue puesta a salvo. Mi reconocimiento a él, a los bomberos y a todo el personal que actuó con valentía y responsabilidad”, señaló el mandatario.

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, también valoró la actitud del efectivo policial y destacó su entrega al servicio de la comunidad: “El accionar del Sargento Mora es un ejemplo de lo que significa ser policía: sin dudarlo, arriesgó su propia vida para salvar la de una vecina. Ese compromiso y entrega al servicio de la comunidad nos llena de orgullo y merece el mayor de los reconocimientos”, subrayó.

El hecho, que conmovió a la comunidad roquense, volvió a poner de relieve la importancia del trabajo coordinado entre Policía, Bomberos Voluntarios y personal de salud para dar respuesta en situaciones de emergencia.