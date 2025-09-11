Cipo quiere volver a la victoria ante Olimpo de la mano de su goleador

Cristian Ibarra es optimista de cara al partido del domingo contra Olimpo, al cual ya le anotó en la fase clasificatoria.

Uno de los datos que reflejan la merma en el rendimiento de Cipo en la segunda fase es el hecho de que su goleador y máximo anotado de la categoría no haya convertido en los siete encuentros que el equipo del Chango Cravero disputó en la zona Campeonato.

De todas formas, Cristian Ibarra no pone el foco en lo individual sino en lo colectivo. "La realidad hoy es otra que quizás no se están dando los resultados positivos, pero la intención de buscarlo siempre está, siempre estuvo", comenzó diciendo el experimentado delantero a LMNeuquén.

Cipo viene de empatar sin goles contra Atenas en Río cuarto y ya se quedó sin chances de entrar a los playoffs para pelear por el primer ascenso. "El partido, estuvo bastante duro, bastante parejo. Parejo en el sentido de situaciones de llegada, quizá. Lo pudimos haber ganado, así como ellos también. No pudimos convertir nuevamente y lo bueno es que tampoco pudieron convertirnos", opinó Ibarra.

ON - Futbol Cipolletti vs Villa Mitre (42).jpg Omar Novoa

De cara el domingo ante Olimpo, el Capataz necesita ganar y que no sumen Atenas, que visita a Argentinos, y/o Costa Brava.

"Hay que esperar un resultado, para una posible clasificación a Copa Argentina. El primer paso es ese, este fin de semana y después, obviamente, trabajaremos duro para lo que vendrá en la Reválida", agregó "el Picante".

Ya le marcó a Olimpo

Ibarra le anotó en los dos partidos al aurinegro bahiense durante la primer fase. En ambos casos abrió el marcador para las respectivas victorias por 2 a 1 en la etapa regular.

"Ahora se viene otro compromiso grande, ganarle a Olimpo. Trataremos de salir a buscar el partido, los partidos. Tanto el domingo, como lo que vendrá en la Reválida. Trataremos de ser fuertes", dijo el delantero sobre lo que se viene.

Si bien los objetivos eran entrar entre los cuatro primeros e ingresar a la Copa Argentina, apoyado en el buen fútbol que había mostrado en la primera fase, todavía queda mucho camino por recorrer e Ibarra no pierde las esperanzas de cara a la pelea por el segundo ascenso.

"Estamos poniendo todo el sacrificio, toda la entrega para el equipo y por la institución, creo que somos personas y jugadores que queremos el ascenso", finalizó.

Es la primera vez en varios meses que Ibarra no es el máximo anotador del torneo, ya que con su doblete para Ciudad Bolívar tras dos penales dudosos en el 3 a 2 sobre Argentino de Monte Maíz, Khalil Caraballo llegó a 12 tantos y superó al "Picante" en la tabla de anotadores a nivel país.

Cambiaron el árbitro del partido del domingo

El Consejo Federal había informado el miércoles que Jorge Etem sería el árbitro del partido entre Cipo y Olimpo. Sin embargo, este jueves eso se modificó porque se trata del mismo juez que pitó en el empate sin goles del domingo pasado ante Atenas en Río Cuarto.

Finalmente, Darío Sandoval fue designado para controlar las acciones en La Visera. Danilo Viola y Garciliano Lezcano serán sus asistentes.