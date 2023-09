Aniversario del Cipolletazo: "Que se incorpore en los colegios de la ciudad"

"Fue muy emotivo todo. A mí particularmente en esta fecha me vienen como mariposas en la panza, ese cosquilleo tan especial. Un día así tengo miles de recuerdos, por ejemplo de montones de amigos que no están más, como el Yugoslavo, el Gordo Aguirre y tantos otros", agregó con emoción el Gallego.

Respecto a las violentas batallas y la loable lucha en pos de defender la democracia, repasó: "Salíamos a cortar la luz de la noche, se hacía muy complicado todo porque no te olvides que era un gobierno de facto, el de Onganía el que mandaba a nivel país... Hasta en 'cana' estuve, anduve a los bifes con los milicos, le dimos vuelta una camioneta en Alem y Sarmiento y empezaron a tirar y ojo que no eran balas de goma... De milagro no hubo muertos pero sí lastimados".

image.png Anahí Cárdena

Su propuesta

"Lo que yo propongo y lo reiteré en el acto es que esto se difunda en los colegios, en el secundario, que nos inviten a las clases de historia. De hecho en breve tengo que ir a la Universidad del Comahue", adelantó.

"Lo van a presentar al proyecto en el Consejo Deliberante. La idea es que los jóvenes sepan por qué se hizo, que tengan ese sentido de pertenencia como se dice ahora. No quiero que esta historia se pierda, me dolería mucho porque a Cipolletti la amo. Me jugué la vida por la ciudad pero valió la pena".