Lo tienen de punto: así le roban "millones" a metros de la comisaría

A la vuelta de la Cuarta

Todo con el agravante de ser en pleno centro y a la vuelta de la Unidad Cuarta.

A pesar de que los hampones no le dan respiro, el propietario de Nikel descartó cerrar "porque es un medio de vida". "Espero q cambie algo con las nuevas autoridades, pero no hay policías en las calles. La policía todavía no me da respuestas, pero son ellos los que tienen que hacer cosas", aseguro indignado.

Robo en local de Cipo.mp4

Independientemente de eso, advirtió que "voy a tener que poner más seguridad" para evitar que me sigan robando.

El comerciante ya perdió la cuenta de las veces que los amigos de lo ajeno vulneraron su negocio. Es hora de que lo ayuden a sostener su fuente laboral evitando el accionar de la delincuencia.