Cipolletti: Denunciaron a un chofer de aplicación por acosar a una menor que trasladó al colegio

La mamá de la adolescente hizo la presentación en la Comisaría 4ta. Luego escrachó al acusado en redes sociales, con nombre, apellido, fotos y datos del auto.

Una vecina de Cipolletti denunció que un chofer de Didi acosó a su hija cuando la llevaba al colegio.

Una vecina de Cipolletti denunció a un conductor de la aplicación Didi por haber acosado a su hija de 13 años de edad mientras la llevaba de su casa al colegio secundario al que asiste, ubicado en la zona céntrica de la ciudad.

En la presentación la realizó en la Comisaría 4ta el último martes 1 de septiembre, aseguró que el hombre también logró que la menor le diera su número de teléfono y después intentó comunicarse con ella.

La mamá no solo contó como fue el hecho que padeció la adolescente, sino que además brindó la identidad del acusado, su edad, número de documento, dirección y patente del vehículo que conducía. Detalló que tiene 24 años y tiene domicilio en Neuquén Capital, datos que obtuvo de la misma aplicación de transporte y también de la billetera virtual que se utiliza para pagar, de acuerdo a lo que precisó.

La invitó a su departamento

Pero no solo se quedó con la acción penal, porque también difundió el escrito policial en sus redes sociales, con el agregado de fotos de él y del auto que maneja. En minutos el escrache se viralizó y hasta fue compartido por organizaciones feministas.

En el posteo, la mujer aclaró que compartía la denuncia “para que estos asquerosos no anden jodiendo la vida de nenas”.

Según relató, minutos antes de las 13:30el sujeto pasó a buscar a la jovencita por su domicilio situado en un populoso plan habitacional de la zona norte. Aclaró que no sabe el recorrido que hizo porque la aplicación no lo muestra, pero que una cuadra antes de llegar al establecimiento educativo le dijo “no te gustaría ir a mi departamento”, a lo que la chica le respondió que no.

Agregó que entonces el chofer le trabó la puerta y le pidió que le diera un beso, pero también lo rechazó y le pidió que le abriera para bajarse. Pero tampoco accedió y le pidió que le diera su número de teléfono.

Taxistas de toda una provincia le pidieron al Gobierno que bloquee Uber, Cabify y Didi en los celulares.

La vecina sostuvo que su hija se le dio por miedo, y porque la había “agarrado del brazo y la quería besar”. Ahí el sujeto le destrabó la puerta, y ella aprovechó para bajarse y salir corriendo la cuadra que la separaba del colegio. Sin embargo, el hombre no se conformó, porque al rato le mandó un “Hola” por whatsapp. Por temor lo bloquéo y borró en mensaje, precisó.

“Ya radicamos la denuncia en la comisaría, pero presten atención si desde la aplicación Didi o Uber les toma el viaje…” (da el nombre del conductor, que por cuestiones legales este medio por el momento lo preservará).

Luego resaltó que “gracias a Dios mi nena está bien y esta basura no logró hacerle nada”. No obstante, dejó en claro que no dejará la cosa ahí. Pidió que quien sepa algo del acusado se lo comuniquen. Y enviándole un mensaje tan directo como inquietante le expresó: “No sabes con quien te metiste, mi hija no está sola y no sabes lo loca que soy por mis hijos, los violines se quedan sin pelotas”.