Neuquino acusado por robar autos en Cipolletti con un inhibidor pagó medio millón para zafar

Lo imputaron por desvalijar una camioneta estacionada en la vía pública. Le otorgaron una probation que incluyó pautas de conducta y una reparación económica.

Los ladrones descubrieron que con una radio HT se puede anular las alarmas y cierre automático de puertas de los vehículos, y los usan para robar.

Un hombre domiciliado Neuquén Capital que dijo ejercer la profesión de barbero fue acusado por robar todo lo que encontró el interior de un vehículo utilizando un dispositivo que le anuló la alarma y el cierre centralizado de puertas.

El hecho narrado en la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal ocurrió poco después del mediodía del 11 de abril del año pasado en la zona céntrica de Cipolletti, donde el sospechoso identificado como Leandro Daniel Saavedra González junto a otra persona aún no identificada, inhibieron el sistema de seguridad de una camioneta Toyota SW4 que se encontraba estacionada en la vía pública.

Sin ejercer violencia y aprovechando que sus puertas estaban sin seguro, se apoderaron de una cartera, un neceser con objetos personales, llaves, un cargador para iPhone , una billetera, documentos y cerca de 15 tarjetas de débito y crédito del propietario del rodado.

Propuesta de probation

Sin embargo, Saavedra González fue atrapado por la policía y el 22 de mayo siguiente le formularon cargos por el delito de “hurto”.

Pero además en la misma audiencia y por pedido de su abogado defensor particular Luis Varela, le otorgaron una suspensión de juicio a prueba, el procedimiento legal también conocido como probation, que permite evitar el juicio penal con el cumplimiento de determinadas reglas de conducta en un lapso definido.

En su caso le impusieron que, por un plazo de un año, no debía cometer nuevos delitos, mantener domicilio (en el barrio Confluencia de Neuquén) y abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y drogas “en exceso y en la vía pública”.

La propuesta incluyó presentaciones cada 4 meses en la Oficina Judicial de la esquina de las calles Urquiza y España y abonar una reparación económica de 500 mil pesos.

En esa oportunidad el defensor también pidió que le entregaran una camioneta Toyota Hilux SRV que se encontraba en la Comisaría 7 de Plottier, perteneciente al acusado.

Resarcimiento pago y pautas cumplidas

En una audiencia realizada el último 3 de agosto, el fiscal Diego Vázquez solicitó el sobreseimiento del barbero neuquino al sostener que se había agotado el plazo fijado y además había cumplido el pago de la compensación y también el resto de las pautas de comportamiento, aunque aclaró que las debieron prorrogar un mes porque no había completado las presentaciones en la sede judicial. El fiscal agregó que asimismo carecía de antecedentes penales, de acuerdo a un informe enviado desde el Registro Nacional de Reincidencia.

El agresor amenazó a un cliente de un bar del centro cipoleño, donde rompió un vidrio de una patada. Gentileza

Como se preveía, el abogado acompañó el requerimiento de Vázquez para que su defendido reciba el sobreseimiento. La jueza Rita Lucía no objetó el planteo y dictó la sentencia en los términos descriptos. Explicó que los magistrados deben ajustarse a lo reclamado por las partes, pero también destacó que el sujeto cumplió las pautas establecidas y no tiene antecedentes penales.

“Por lo tanto, resulta que está extinguida la acción penal, que opera de pleno derecho por el mero transcurso del plazo, corresponde obligatoriamente el sobreseimiento respecto del acusado, debiendo agregarse que el imputado ha cumplido con la totalidad de las pautas de conducta oportunamente impuestas”, puntualizó.

En la resolución también declaró que “el proceso no afectó el buen nombre y honor gozados con anterioridad” por el acusado, tal como se lo impone el Código Penal provincial.