Decepcionante: Compró un auto, descubrió que era robado y lo entregó a la Policía

Un joven se presentó en la Comisaría 24 con el rodado. Al verificar su documentación, se determinó que tenía pedido de secuestro de General Roca.

El Gol que compró un joven cipoleño y después de descubrir que tenía pedido de secuestro, lo entregó en la policía.

Un joven de 26 años se presentó en la Comisaría 24 de Cipolletti y entregó un Volkswagen Gol Trend que había comprado apenas 48 horas antes. Lo hizo luego de advertir que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente por un hecho de robo ocurrido en Roca.

El procedimiento se concretó el último martes, alrededor de las 20, cuando el muchacho llegó a la unidad policial del barrio Don Bosco con el auto, las llaves y la documentación correspondiente.

Tras manifestar lo sucedido, se realizó la verificación de la documentación, y el sistema arrojó una alerta que permitió confirmar que el rodado era requerido por la Comisaría 21 de Roca.

Los efectivos procedieron al secuestro del Volkswagen Gol Trend y dieron intervención a la Fiscalía, que dispuso las medidas correspondientes para avanzar en la investigación.

“La presentación voluntaria del comprador permitió detectar la situación y poner el vehículo a disposición de la Justicia”, se destacó desde el gobierno provincial.

El joven manifestó que había adquirido el auto solo dos días antes y que, al tomar conocimiento de la situación, decidió concurrir a la dependencia policial.

La investigación buscará determinar las circunstancias en las que el vehículo fue vendido y establecer su procedencia, además de identificar a las personas que participaron de la operación de compraventa.

El auto quedó secuestrado a disposición de la Justicia, mientras se continúa con las actuaciones para esclarecer el hecho que había generado el pedido de secuestro en Roca.

Un Toyota secuestrado en Oro

Personal de Seguridad Vial Fernández Oro realizó un procedimiento el miércoles alrededor de las 21:00, durante un control vehicular sobre la RP65, a la altura de Puente 83.

Los efectivos interceptaron un Toyota Etios de color gris oscuro y, al verificar la documentación, detectaron irregularidades en la cédula y la patente.

Una inspección más detallada permitió constatar que los números de chasis y motor, además de los stickers de seguridad, se encontraban adulterados bajo la modalidad “gemelo”.

Por disposición de la fiscal de turno, el vehículo fue secuestrado y el conductor quedó notificado por el delito de encubrimiento.