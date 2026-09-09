Siguieron a un sospechoso por las cámaras en Cipolletti y fue detenido en plena madrugada: cómo fue el operativo

El 911 detectó a un hombre que coincidía con la descripción de uno de los presuntos ladrones. Cuatro minutos después, la Policía lo detuvo.

Las cámaras del 911 siguieron a un sospechoso por Cipolletti y la Policía lo detuvo en plena madrugada.

Las cámaras del sistema 911 RN Emergencias permitieron localizar en Cipolletti a uno de los presuntos autores de un robo y orientar a la Policía hasta el lugar donde finalmente fue detenido.

El hecho había ocurrido alrededor de las 21.55 , aunque la denuncia fue realizada cerca de las 22.30 . Desde la Comisaría 24 se comunicaron con el sistema de emergencias y aportaron las características de los dos sospechosos.

Con esa información, un operador comenzó a revisar las imágenes de las cámaras de seguridad para intentar localizar a alguno de los involucrados.

La cámara detectó al sospechoso

La búsqueda dio resultado durante la madrugada. A las 1.14, las cámaras ubicaron en inmediaciones de Primeros Pobladores y Colombia a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas por los policías.

El sospechoso llevaba una gorra celeste, una campera negra con capucha, pantalón cargo marrón tipo mostaza y zapatillas deportivas.

Las imágenes permitieron observar además que caminaba hacia el norte por calle Primeros Pobladores.

El seguimiento no quedó limitado a esa primera detección. El operador continuó observando sus movimientos mientras avanzaba por la zona hasta llegar a calle Arenales.

Lo atraparon cuatro minutos después

Con la ubicación precisa del sospechoso, se dio aviso al personal policial que se encontraba en territorio.

La respuesta fue inmediata. Apenas cuatro minutos después de que las cámaras detectaran al hombre, a las 1.18, efectivos policiales llegaron al sector y procedieron a detenerlo.

El adolescente de 17 años impactó de frente contra la estructura de madera. Archivo

Se trataba de un hombre de 43 años, quien quedó detenido a disposición de la Justicia.

La rapidez del procedimiento permitió concretar la detención luego de un seguimiento realizado en tiempo real a través del sistema de videovigilancia.

Cómo funcionó el operativo

El procedimiento mostró cómo la información aportada por la Policía y el seguimiento de las cámaras pueden complementarse para localizar a una persona buscada.

Primero se incorporaron al sistema las características de los presuntos autores del robo. Luego, el operador pudo identificar a uno de ellos y seguir su recorrido por distintas calles de la ciudad.

Con la ubicación actualizada, los efectivos fueron guiados hasta el lugar donde se encontraba el sospechoso.

Este tipo de coordinación permite acortar los tiempos de respuesta, reconstruir recorridos y brindar información precisa a los policías que intervienen en el territorio.

Tecnología aplicada a la prevención

El operativo se enmarca en el esquema Río Negro Seguridad Inteligente, que combina videovigilancia, tecnología y despliegue policial para fortalecer las tareas de prevención e investigación del delito.

En este caso, el seguimiento de las cámaras permitió pasar de una descripción de un sospechoso a su localización y posterior detención en cuestión de minutos.