Empezó de cero en Cipolletti: renunció a su trabajo y hoy sus alfajores cuentan con sello PUPA

El municipio entregó la habilitación municipal RePUPA al emprendimiento: "Mané Alfajores Artesanales". Mariane Victoria Montañez cuenta su recorrido y el avance que esta certificación implica en su carrera laboral.

Empezó de cero en Cipolletti: renunció a su trabajo y hoy sus alfajores cuentan con sello P.U.P.A.

Mariane tiene 38 años , es mamá de dos hijas y hace cinco años se mudó a Cipolletti para empezar de cero. Esta semana consiguió avanzar con la certificación en el RePUPA y así, sus alfajores artesanales puede llegar a los comercios de la ciudad.

La emprendedora eligió Cipolletti para comenzar de nuevo. Antes, en Centenario, se dedicaba a la pastelería pero los comercializaba con un nombre más abarcativo ya que realizaba desayunos, tortas de cumpleaños, budines y alfajores. El proyecto nació de una necesidad muy concreta: poder estar presente para sus hijas.

La llegada a la ciudad no fue sencilla. Mariane recuerda que como nadie la conocía, le costó mucho insertarse en una nueva ciudad. Por eso tuvo que salir a trabajar en relación de dependencia, como empleada de comercio, mientras sus padres la ayudaban con la crianza de las nenas. Pero cuando su papá se enfermó y ya no pudo seguir acompañándola con los traslados, Mariane tomó una decisión que le cambió la vida: renunció y se volcó por completo a su emprendimiento.

Para entonces ya tenía una base de clientas ganada a pulso, gracias al boca a boca entre las mamás del colegio y a los vínculos que conservaba de Centenario. Ese fue el envión para animarse a la apuesta más grande: dejar la pastelería general y especializarse pura y exclusivamente en alfajores artesanales, bajo un nuevo nombre, '' Mané Alfajores Artesanales''.

Seis variedades y un ingrediente que viaja desde San Martín de los Andes

A la hora de emprender un proyecto gastronómico, es importante pensar en qué producto ofrecer para que sea rentable y sostenible en el tiempo. Por eso, Mariane recalca que de aquella apuesta a desayunos y tortas de cumpleaños a contar con seis variedades de alfajores, hay un largo camino.

''Mané'' ofrece el tradicional aliado de los mates: los alfajores de maicena. Sin embargo, la propuesta va mucho más allá: choconuez, limón, coco, corazón de pasta de maní. Por último, nos cuenta sobre su producto estrella: el alfajor patagónico. La pieza está rellena con una mermelada que sus tíos le envían desde San Martin de los Andes y agrega que este distintintivo se mantiene en el eje de la producción: alfajores sin conservantes y 100% artesanales.

Con mucha alegría, confiesa que irá por más: buscará registrar las variantes para ofrecerlas en los comercios de Cipolletti. Por otra parte, quisiera estar en la feria de plaza San Martin y "a todas las que pueda".

"A la gente que no se anima a emprender, que lo haga"

Mariane trabaja sola: elabora, maneja su cuenta en redes sociales, responde mensajes, edita fotos y videos. Entre risas dice que sus hijas la definen como ''un pulpo''. Sin embargo, al mismo tiempo que invierte todo lo que tiene en su emprendimiento, destaca la libertad que le ha dado "Mané'' a la hora de decidir sobre el uso y distribución de su tiempo.

Con la habilitación de PUPA ya en mano, ahora puede llevar sus alfajores a comercios y ferias, muchas veces acompañada por sus hijas, que ya están un poco más grandes y expresa: "Estoy feliz, feliz, feliz de la oportunidad que dan a los emprendedores en Cipolletti".

Su mensaje para quienes dudan en dar el salto es directo: "A la gente que no se anima a emprender, que lo haga porque se puede. Yo lo estoy haciendo sola, con ayuda de mi familia cuando la necesito, pero se puede. Cuesta, pero se puede".

Para poder organizarse, Mariane ofrece el catálogo de productos y promociones vigentes al 2994736560 y se la encuentra en redes como @alfajoresmane.ok.

Los beneficios de P.U.P.A

A través de los certificados PUPA (Pequeñas Unidades Productivas Alimentarias), la Municipalidad acompaña a quienes dan sus primeros pasos, impulsando la elaboración y comercialización de alimentos artesanales producidos en pequeña escala, brindando herramientas para que más emprendedores puedan crecer, formalizarse y desarrollar sus proyectos.

Los productos elaborados por P.U.P.A. podrán comercializarse dentro de la jurisdicción del ejido municipal a través de los establecimientos de elaboración, ferias de la Economía Social, espacios de intercambio solidario, y en pequeños comercios de la ciudad.

Una vez finalizado el proceso de registro, a través de la Dirección de Economía Social, se hace entrega del certificado en el cual consta el número de P.U.P.A con el cual el emprendedor podrá comercializar sus productos. El registro tiene una validez de dos años, vencido el plazo podrá ser renovado a pedido del interesado.

A través de la Dirección municipal se informó que se continúa trabajando en nuevas solicitudes.

Por más información y/o consultas sobre el proceso para realizar el registro P.U.P.A los interesados pueden comunicarse al teléfono corporativo de la Dirección de Economía Social al 2994 21-6722, de lunes a viernes de 7 a 14 hrs.