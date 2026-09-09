Enfocar dejó en Cipolletti a 6.500 personas atendidas y 5.800 con lentes gratuitos

El programa de salud visual cerró su paso por la ciudad con cifras que marcan un fuerte impacto sanitario y social.

Enfocar cerró su paso por Cipolletti con una atención y entrega histórica de lentes gratuitos y controles visuales.

El programa Enfocar finalizó su paso por Cipolletti con números que sorprenden: 6.500 personas lograron atenderse y 5.800 recibieron lentes con graduación de forma gratuita durante las distintas jornadas realizadas en la ciudad.

Luego de recorrer distintos barrios y espacios comunitarios, el programa, impulsado por el Gobierno de Río Negro a través del Ministerio de Desarrollo Humano, dejó un balance ampliamente positivo entre los vecinos.

La iniciativa acercó controles oftalmológicos y anteojos a niñas, niños y adolescentes de 6 a 18 años, personas mayores de 60 y con discapacidad, priorizando también a quienes tienen diabetes, pacientes oncológicos y Certificado Único de Salud vigente.

Un derecho que en el sistema privado tiene costos elevados

El acceso gratuito resulta clave si se considera que, de manera particular, un control oftalmológico y un par de anteojos recetados representan un gasto elevado para buena parte de las familias, que muchas veces postergan esa atención por motivos económicos.

En ese contexto, el operativo permitió que miles de vecinos accedieran a una prestación que, fuera del sistema público, implica turnos con especialistas y la compra de cristales y armazones a valores difíciles de afrontar para gran parte de los hogares.

"Enfocar es un programa que llegó a la provincia para poder mejorar la salud visual de todas las personas que lo necesiten", destacó la Subsecretaria de Políticas Sociales, Marcela Floridia. La funcionaria remarcó que uno de los objetivos es "llegar desde el lugar más chiquito hasta el lugar más grande".

En este sentido, explicó que el acceso a una atención visual adecuada puede marcar una diferencia significativa en distintas etapas de la vida de las personas beneficiarias del programa provincial de salud visual.

"En los adultos mayores buscamos que puedan crear su propia independencia y en los niños, desde los 6 años, poder detectar dificultades que les permitan aprender mejor, ver el pizarrón y leer", señaló la funcionaria provincial.

El programa de atención visual de Río Negro finaliza este martes su recorrido en Cipolletti.

Equipos móviles y articulación territorial

A lo largo de la campaña, los equipos móviles recorrieron distintos sectores de la ciudad y atendieron en espacios comunitarios, deportivos y educativos, con el acompañamiento de la Delegación Alto Valle Oeste y la articulación con el Municipio local.

"Yo siempre digo que el programa es todos los rionegrinos. El compromiso es de todas las instituciones que podemos trabajar para poder llegar a cada una de las personas que lo estén necesitando", sostuvo Floridia sobre el trabajo conjunto.

La funcionaria también destacó el trabajo realizado por los equipos en territorio, que durante la campaña sostuvieron extensas jornadas de atención y articulación con distintos organismos locales y provinciales en toda la región.

"Tuvimos muy buen acompañamiento tanto de cada delegación del Ministerio en cada lugar como de los municipios y las comisiones de fomento. Fue un trabajo muy grande y muy bien articulado entre todos", valoró la Subsecretaria.

El recorrido continúa por otras localidades

La experiencia en Cipolletti se suma al recorrido que Enfocar viene realizando por distintas localidades, parajes y comisiones de fomento de la provincia, en el marco de una política sanitaria de alcance territorial cada vez más amplio.

"Estamos muy contentos y orgullosos de poder llegar a cada una de las familias o de la gente que lo necesite", expresó Floridia al hacer un balance de la etapa cumplida en la ciudad y de los próximos pasos del operativo.

Con el cierre de esta etapa, Enfocar continúa su recorrido por Río Negro para seguir acercando controles oftalmológicos y lentes gratuitos a las comunidades, con una política pública que busca reducir las barreras de acceso a la salud visual.