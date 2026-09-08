Enfocar RN cierra su etapa este martes en Cipolletti: confirmaron si lo extienden

El programa de salud visual de Río Negro finaliza su recorrido por la ciudad luego de 20 días. Ante los pedidos de extensión, desde el Ministerio de Desarrollo Humano mencionaron que sucederá.

El programa de atención visual de Río Negro finaliza este martes su recorrido en Cipolletti.

El programa provincial de salud visual Enfocar RN llegó este martes a su cierre en Cipolletti . La última jornada, con los turnos completos, puso fin a casi veinte días de atención oftalmológica gratuita en distintos puntos de la ciudad.

Ya desde este lunes, los cupos destinados a la atención del martes se encontraban completos y agotados . Esa demanda anticipada confirmó el fuerte interés vecinal por el operativo, que funcionó en el Estadio Municipal durante su etapa final.

Desde su llegada a Cipolletti, a mediados de agosto, el operativo recorrió barrios, escuelas y centros comunitarios. El balance final arrojó la entrega de más de tres mil anteojos graduados a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Antes de su etapa final en el Estadio Municipal, el operativo también recorrió Las Perlas, donde se inscribieron 180 vecinos y se agotó rápidamente el cupo destinado a los adultos mayores del lugar.

Vecinos piden una extensión

Durante la última jornada, vecinos de Cipolletti expresaron su inquietud ante el cierre del programa y consultaron si existía la posibilidad de extender la atención algunos días más en la ciudad.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura de Río Negro confirmaron a LM Cipolletti que no habrá extensión formal del operativo en la ciudad. "No se va a extender, hoy finaliza", precisaron desde el organismo provincial.

También precisó que, como excepción, mañana miércoles podrían entregarse anteojos únicamente a quienes ya fueron atendidos y quedaron con trámites pendientes. Esa definición dependerá de la evaluación que se realice al cierre de la jornada de hoy.

Quiénes podían acceder al beneficio

El programa estuvo destinado a niños y adolescentes de 6 a 18 años, personas mayores de 60, personas con discapacidad y pacientes oncológicos o diabéticos, quienes debían presentar DNI o Certificado Único de Discapacidad para ser atendidos.

Cada prestación quedó registrada en un sistema digital desarrollado por ALTEC SE, lo que permite un seguimiento personalizado de cada paciente atendido a lo largo de las distintas etapas del operativo en la región.

El operativo sigue su recorrido por la provincia

Desde el Ministerio remarcaron además que Enfocar RN debe continuar su despliegue en otras localidades rionegrinas. La proyección oficial ubica como próximos destinos a Catriel, Allen y General Roca, donde se replicará el mismo esquema de atención.

Las autoridades provinciales anticiparon que en los próximos días se dará a conocer el cronograma detallado con fechas y lugares de atención para cada uno de esos municipios del interior rionegrino.

El paso de Enfocar RN por Cipolletti dejó un balance ampliamente positivo entre los vecinos, aunque la falta de una extensión confirmada mantiene expectativa sobre los próximos anuncios oficiales vinculados al programa provincial.