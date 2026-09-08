Por temor, dejó su trabajo en un kiosco luego de un asalto: la encerraron y el ladrón atendía al público

Una compañera de trabajo indicó que es el segundo atraco que sufre en pocos días. Uno de los ladrones atendió a una cliente que entró a comprar.

La joven empleada de un kiosco de Cipolletti que fue encerrada en el baño durante un robo ejecutado por dos delincuentes , decidió renunciar por miedo. El video del robo se hizo viral ya que uno de los ladrones atendió a una clienta como si fuese empleado del local.

Una integrante del staff del comercio ubicado en la calle Alem 1794, en el barrio Flamingo, informó a LMCipolletti que la Policía inició una investigación para atrapar a los malvivientes y que en busca de pistas recabaron imágenes no solo de las cámaras de seguridad del local, cuyas imágenes del hecho se viralizaron rápidamente, sino también de otras propiedades vecinas.

Quieren verificar hacia dónde escaparon y si eventualmente los esperaba un vehículo para desaparecer de la escena, aunque hasta el momento no hay novedades en ese sentido.

Lo lamentable es que la joven que sufrió el robo, impactada por lo sucedido, anunció a sus compañeros que iba a presentar la renuncia, indicó la fuente consultada.

Resaltó que no es la primera vez que es víctima de un hecho delictivo de esta naturaleza, dado que hace pocas semanas también mientras cumplía su turno a plena luz del día fue amenazada por un sujeto que ingresó portando un arma de fuego, y también se apoderó del dinero de la recaudación.

“Esta es una zona tranquila, pero se ve que hay gente que se atreve a todo”, indicó la muchacha.

Lo destacó porque el local donde trabaja tiene un sistema con varias cámaras de seguridad, lo mismo que otras viviendas aledañas, pero no es un impedimento para los ladrones.

Cómo fue el sorprendente robo

Dos ladrones ingresaron a un kiosco de la calle Alem y tras encerrar a la joven empleada que atendía al público en ese momento, se apoderaron del dinero de la caja registradora, el celular de la trabajadora y algunas golosinas. Fue el último viernes poco después de las 15:30, y lo llamativo es que mientras ejecutaban el golpe entró una clienta, y el delincuente que al parecer dirigía el atraco y ocultaba su rostro con una capucha, la atendió con total naturalidad, y hasta le cobró a través del código QR luego de mantener una amistosa charla.

La secuencia del hecho en su totalidad quedó registrada por las numerosas cámaras de seguridad con que cuenta el local. En las imágenes se observa que ingresaron dos hombres jóvenes, uno de ellos a cara descubierta y el otro, de cuerpo fornido, encapuchado. Éste último pasó decididamente atrás del mostrador y se advierte que algo le dice a la kiosquera y le indica que se encierre en el baño.

Con todo a su disposición, el desconocido comenzó a retirar el dinero de la caja registradora y de otro sector y se lo guarda en los bolsillos de la campera, mientras que el cómplice, de rostro trigueño y abrigo azul, sale al exterior.

En eso ingresó una mujer que, todo indica, sin percatarse de lo que estaba sucediendo le pide una bebida al falso kiosquero, quien le señala una heladera donde encontraría lo que estaba buscando. También le pide un atado de 10 cigarrillos y el desconocido, con total naturalidad lo toma de un anaquel, para luego escanear los productos con el dispositivo manual y manipula la computadora, como registrando la venta. Pero además luego le generó el código QR para efectuar el pago mediante una billetera virtual.

En el video se observa que hasta mantuvieron una charla, hasta que la mujer toma lo que compró y procede a retirarse, aunque antes de atravesar la puerta abre el paquete de cigarrillos y ahí el ladrón le señala donde había un encendedor disponible para el público. La vecina lo prende y se va.

Seguidamente manotea unos chicles y otras cosas que encontró bajo el mostrador y se va. Algo más de tres minutos dura el episodio delictivo.