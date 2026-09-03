Las Perlas: hay 180 anotados para el programa de salud visual Enfocar

Se han inscripto en Las Perlas unas 180 personas para recibir este sábado asistencia del Programa de Acceso a la Salud Visual "Enfocar" del gobierno provincial.

Unas 180 personas se había inscripto hasta este miércoles en Las Perlas para acceder a la atención del Programa de Acceso a la Salud Visual "Enfocar", que impulsa el gobierno de la provincia de Río Negro. La asistencia oftalmológica a los perlenses se brindará este sábado 5, en instalaciones de la Escuela Secundaria N°124.

El personal del programa Enfocar, con todos sus medios y recursos, empezó a trabajar en Cipolletti en la segunda semana de agosto. Ya se ha atendido a una gran cantidad de personas de distintos barrios, lo que se refleja en los más de 3.000 lentes que se han entregado desde entonces .

El cierre de la actividad local se concretará con su presencia sabatina en la comunidad de Las Perlas. Ya se brindó asistencia la asistencia en salud visual en lugares como Costa Norte, Labraña, Ferri, el Estadio Municipal, el CET 30, y el Sindicato de la Fruta, entre otros puntos.

El personal y equipo de trabajo del Programa de Acceso a la Salud Visual "Enfocar" estará presente en Las Perlas este sábado 5, en instalaciones de la Escuela Secundaria N°124. Ya hay 120 adultos mayores y cerca de 60 menores de edad anotados para la actividad.

A través de la iniciativa, se acercan controles oftalmológicos gratuitos a niñas, niños y adolescentes de 6 a 18 años, a personas mayores de 60 y a personas con discapacidad que presentan dificultades visuales.

Cupo completo de mayores en Las Perlas

En la Delegación Municipal de Las Perlas, hasta este miércoles se habían anotado para concurrir a los servicios de Enfocar 120 adultos mayores, con lo que se alcanzó ya el cupo establecido. A su vez, se habían inscripto a unos 60 menores de edad, lo que representa aproximadamente la mitad del cupo fijado para ese segmento de la población.

El mediador comunitario de la Delegación, Jaime Flores, a cargo de las inscripciones y del marco organizativo de la actividad sabatina, manifestó que las personas interesadas en la asistencia oftalmológica podrán anotarse hasta este jueves y, apenas concluya con estos trámites, deberá trasladarse a Cipolletti con la información y la documentación correspondiente.

Quedan turnos para niños y adolescentes

Indicó que, por lo que se viene apreciando, podrían no sumarse muchos más niños, adolescentes y jóvenes de los alrededor de 60 ya inscriptos. Desde la apertura del registro respectivo, hace unos días, últimamente ha venido disminuyendo la cantidad de chicos y chicas a los que se ha anotado en la sede municipal perlense, acompañados, como se debe, por sus padres o familiares.

En todo caso, para satisfacer cualquier duda o interrogante, está habilitado el teléfono 299 5874964, del propio funcionario. Los plazos corren y no se puede perder la oportunidad.

El funcionario expresó que está gestionando un aumento del cupo para adultos mayores, "aunque sea pequeño", dada la demanda existente en este grupo etario considerado.

En el SUM de la Escuela Secundaria

En otro orden, destacó la predisposición de las autoridades de la Escuela Secundaria 124 para habilitar las instalaciones, en particular, el Salón de Usos Múltiples (SUM), a cuyo fin ya se procedió a firmar el comodato pertinente. La atención del personal de Enfocar se brindará en horario de 9 a 14.

Sostuvo que en las dependencias escolares los perlenses que concurran tendrán las comodidades necesarias para la espera y para la dinámica propia de la asistencia que se recibe.

En la comunidad de Las Perlas, se puede decir que es un hecho que hay muchas más personas adultas mayores y menores de edad que requieren de atención oftalmológica y del uso de lentes, caros como son habitualmente tanto el tratamiento como la adquisición de los anteojos recetados.

Domicilio en Río Negro

Uno de los requisitos establecidos para acceder al programa Enfocar es que todas las personas que deseen inscribirse deben tener su domicilio en Río Negro. Y, como se sabe, la gran mayoría de los más de 20.000 habitantes del pueblo perlense no tiene su domicilio legal, el vigente por DNI, en Las Perlas.

La situación se relaciona con que una inmensa cantidad de pobladores siguen prefiriendo contar con domicilio en la vecina provincia de Neuquén, por cuestiones laborales, educativas, de servicios de salud y por diversos beneficios.

De todos modos, todo lo concerniente a los preparativos de la presencia, este sábado, del personal de Enfocar con todos sus recursos en la comunidad perlense, se evalúa hasta ahora como un gran logro y se aguarda con expectativa la presencia de los profesionales de la oftalmología.