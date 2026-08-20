Salud presentó el ''Sistema de Gestión por Resultados'': cómo optimizará la salud pública rionegrina

Agentes de todos los centros dependientes del hospital Moguillansky, se capacitaron para implementar una herramienta orientada a optimizar la atención comunitaria.

El Ministerio de Salud de Río Negro presentó la herramienta en una jornada que reunió a representantes de los 14 centros de salud dependientes del hospital Pedro Moguillansky, con el objetivo de optimizar la atención primaria en toda la red.

Con más de 60 agentes de los 14 centros de salud que dependen del hospital Dr. Pedro Moguillansky de Cipolletti, se logró realizar una jornada de capacitación en la que se presentó oficialmente el nuevo Sistema de Gestión por Resultados , una herramienta orientada a optimizar los procesos administrativos, fortalecer el trabajo en equipo y mejorar la calidad de la atención a la comunidad.

La actividad estuvo encabezada por el ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis , junto a la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud y Primer Nivel de Atención, Melina Vaccari , y contó con el acompañamiento técnico de la Fundación FEIAS.

El encuentro se enmarcó en la estrategia provincial destinada a fortalecer la gestión del Primer Nivel de Atención.

Un equipo multidisciplinario

Durante la jornada se destacó la participación de un equipo integrado por agentes sanitarios, personal de enfermería, médicos y médicas, administrativos, profesionales de la odontología, trabajadores sociales y licenciadas en obstetricia, representantes de los 14 centros de salud de la red de Cipolletti: Balsa Las Perlas, Ferri, Anahí Mapu, Don Bosco, Enfermera Mónica H. Álvarez (Distrito), La Costa Norte, Periférico del Trabajo, Pichi Nahuel, Puente Madera, Puente 83, María Elvira, Tres Luces, Puesto Periférico 1200 Viviendas y Hermana Magdalena.

Compromiso con la atención primaria

Con esta capacitación, la cartera sanitaria provincial reafirmó su compromiso de continuar consolidando la red del Primer Nivel de Atención a través de la incorporación de herramientas modernas de gestión, priorizando la formación continua de los equipos territoriales y la mejora en el acceso a la salud pública en todo el territorio rionegrino.

El hospital de Cipolletti refuerza la vacunación BCG para recién nacidos

El Hospital Pedro Moguillansky se encargará de suministrar la vacuna BCG que se aplicará todos los días viernes, en el Vacunatorio Central, ubicado en Pastor Bowdler 1200, de 8 a 14.

Las vacunas son una de las principales medidas para prevenir enfermedades infecciosas, en especial en los bebés y niños pequeños, quienes tienen mayor riesgo de desarrollar cuadros graves por no tener defensas suficientes.

Vacunar a todos los recién nacidos con BCG para prevenir formas graves de tuberculosis como por ejemplo la meningitis y se recomienda su aplicación antes de que deje la maternidad, dentro de los 7 días de su nacimiento. Se la aplicarán en el brazo derecho y es común que se le forme una pequeña cicatriz. Las vacunas son seguras y eficaces, su aplicación es necesaria para mantenernos sanos.

Se recuerda a los vecinos que la vacunación para completar el Calendario Nacional es de lunes a viernes de 8 a 14.30. en Pastor Bowdler al 1200 y en los Centros de Salud también de lunes a viernes, durante la mañana.