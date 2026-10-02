IPROSS suma nuevas prestaciones odontológicas en Cipolletti y otras 11 localidades

El nuevo convenio incorpora más prestaciones para adultos, cobertura integral hasta los 15 años, mayores reintegros y autorizaciones digitales en 12 localidades de Río Negro.

El Instituto Provincial del Seguro de Salud ( IPROSS ) puso en marcha un nuevo convenio odontológico que ampliará las prestaciones disponibles para sus afiliados en 12 localidades de Río Negro, con beneficios tanto para adultos como para niñas, niños y adolescentes.

La medida incorpora nuevas prácticas , actualiza los reintegros para tratamientos de mayor complejidad y modifica el sistema de autorización. Uno de los principales cambios será que numerosos trámites podrán resolverse directamente desde el consultorio odontológico, sin gestiones adicionales del paciente.

El nuevo esquema alcanzará a afiliados de Allen, Catriel, Choele Choel, Cinco Saltos, Cipolletti , Fernández Oro, General Roca, Huergo, Ingeniero Jacobacci, Sierra Grande, Villa Manzano y Villa Regina, distribuidos en distintas regiones de la provincia.

De esta manera, IPROSS extenderá a esas ciudades el modelo de atención odontológica que ya se encuentra vigente en Viedma, Carmen de Patagones y El Bolsón, con el objetivo de ampliar el acceso y simplificar el circuito administrativo.

Qué tratamientos odontológicos incorpora IPROSS para adultos

Entre las principales modificaciones aparece una actualización de los reintegros correspondientes a tratamientos odontológicos de alta complejidad. Dentro de este grupo se encuentran prestaciones como ortodoncias y coronas, que requieren procedimientos más prolongados y específicos.

Para los afiliados adultos también se incorporan consultas odontológicas generales y atención de urgencias, además de prácticas habituales como tratamientos de conducto, extracciones, obturaciones y diferentes procedimientos de operatoria dental destinados principalmente a tratar las caries.

La ampliación permitirá que los afiliados puedan resolver una mayor cantidad de necesidades vinculadas con su salud bucal dentro del sistema de cobertura provincial y, especialmente, en las propias localidades donde tienen fijada su residencia.

Esto apunta también a reducir la necesidad de viajar hacia otras ciudades para acceder a determinados profesionales o prestaciones, una situación que puede implicar mayores costos y dificultades para quienes residen lejos de los principales centros urbanos rionegrinos.

Cobertura integral para chicos de hasta 15 años

Uno de los puntos destacados del nuevo convenio está destinado a niñas, niños y adolescentes de hasta 15 años. Para este grupo etario, IPROSS estableció una cobertura odontológica integral que incluye diferentes prácticas preventivas y tratamientos.

La atención contempla el acompañamiento correspondiente al Plan Materno Infantil, además de consultas odontológicas de urgencia y diferentes procedimientos orientados a prevenir problemas bucales desde los primeros años y durante las distintas etapas del crecimiento.

Dentro de las prestaciones preventivas se encuentran los selladores de puntos y fisuras y las topicaciones con flúor. También quedan comprendidos los tratamientos de caries, la atención de piezas dentales primarias con formocresol y los estudios radiográficos correspondientes.

La incorporación de estas prácticas busca fortalecer la prevención y garantizar intervenciones tempranas frente a problemas odontológicos, especialmente durante una etapa en la que los controles periódicos resultan fundamentales para acompañar el desarrollo y la salud bucal.

Autorizaciones directamente desde el consultorio

El nuevo sistema también introduce modificaciones importantes en la parte administrativa. El circuito de autorización de las prácticas se realizará de manera interna y digital mediante el sistema de IPROSS, directamente desde el consultorio del profesional que atienda al afiliado.

Con esta modalidad, los pacientes no deberán realizar por su cuenta determinadas gestiones administrativas antes de acceder a las prestaciones contempladas. El objetivo es disminuir pasos burocráticos y agilizar los tiempos entre la consulta, la autorización y el tratamiento correspondiente.

Además, el coseguro quedará registrado automáticamente en la cuenta corriente de cada afiliado para ser cancelado posteriormente mediante el mecanismo habitual de descuento, siguiendo una modalidad similar a la que actualmente se utiliza para las consultas médicas.

Otro aspecto establecido expresamente dentro del convenio es la eliminación del cobro de “plus” o cualquier otro arancel adicional que se encuentre por fuera de las condiciones acordadas entre IPROSS y los profesionales prestadores del servicio odontológico.