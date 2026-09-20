Ipross proyecta la reapertura de afiliaciones voluntarias para privados y monotributistas

El Gobierno de Río Negro prevé reabrir la afiliación voluntaria al Ipross para monotributistas y trabajadores del sector privado entre diciembre y enero.

El Gobierno rionegrino envió a la Legislatura un proyecto de ley para habilitar la libre elección de obra social de los estatales rionegrinos.

Como parte del proyecto para eliminar la obligatoriedad de la obra social provincial Ipross , el Gobierno de Río Negro anticipó que reabrirá el registro para la incorporación de trabajadores que no pertenecen a la administración pública. La medida alcanzará tanto a empleados del sector privado como a monotributistas .

Actualmente, el ingreso de nuevos adherentes voluntarios se encuentra cerrado. Sin embargo, la Ley N° 2753 contempla este régimen mediante el pago de un importe determinado por la Junta de Administración y la correspondiente certificación médica de salud. La normativa también contempla a ex agentes públicos, familiares de afiliados fallecidos y ex funcionarios electivos.

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó el plazo proyectado durante una entrevista con Radio Seis . “Hoy está cerrada esa posibilidad, pero una vez que terminemos esta etapa vamos a abrir nuevamente el registro de adherentes. Para diciembre o enero”, afirmó el mandatario provincial.

Proceso de modernización y cambios en la gestión

Weretilneck encuadró la reapertura dentro de una reestructuración general de la obra social. Según explicó, la entidad atraviesa transformaciones vinculadas a la digitalización de trámites y la revisión de los esquemas prestacionales con los prestadores médicos.

“Ipross está pasando por varios cambios simultáneos. El primero es la modernización de los sistemas. Hasta hace un mes y medio teníamos una aplicación que era un caos. Segundo, tratamos que el afiliado pueda hacer la mayor cantidad de trámites por vía digital”, detalló el gobernador sobre la gestión actual.

En cuanto al sistema prestacional, el Ejecutivo avanza hacia un modelo de pago según las prácticas efectivamente realizadas, acompañado por un fortalecimiento en los sistemas de auditoría interna de la entidad.

La respuesta a los gremios y la libre elección

Respecto al debate con las organizaciones sindicales por el proyecto de libertad de opción, el mandatario defendió la iniciativa orientada a permitir que los empleados públicos elijan su cobertura de salud.

“Es un lindo debate. Creo que los dirigentes tenemos que pensar en la persona, en el trabajador público. Nuestro pensamiento hacia los trabajadores, ¿cuál fue? Que tengan la posibilidad de elegir y pagar la obra social que consideren tener. Si yo fuera dirigente gremial, lo primero que haría es respetar qué quieren mis afiliados”, sostuvo 4Weretilneck.

En esa línea, remarcó que “Ipross está yendo hacia un esquema de libertad”. Al ser consultado sobre los plazos de la medida, el mandatario agregó: “¿Tendría que haber llegado antes? Tal vez sí, pero hoy estamos seguros de lo que estamos haciendo”.

Impacto en prestaciones y debate legislativo

El Gobierno sostiene que la apertura buscará posicionar al Ipross como una alternativa competitiva frente a otras obras sociales. “Ipross tiene que seguir su proceso de mejora en la atención, de respuesta, la rapidez de las coberturas. Hoy tiene un buen nivel de cobertura. Me interesa que los afiliados comparen con otras obras sociales: el ambulatorio está arriba del 55%; en discapacidad, oncología e internación está al 100%”, fundamentó el gobernador.

Asimismo, planteó que este esquema busca presionar a los prestadores que incurren en cobros indebidos de plus o demoras en la asignación de turnos.

El proyecto de ley será tratado en la Legislatura la próxima semana. Ante las dudas sobre el financiamiento, Weretilneck aclaró: “Los sueldos más altos vamos a seguir aportando, con lo cual el riesgo del desfinanciamiento no está”. De aprobarse la iniciativa, los trámites de traspaso e incorporación podrían iniciar en diciembre.