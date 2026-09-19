Espectacular operativo en Cipolletti: secuestran drogas, armas, dinero y hay 9 detenidos, incluido un prófugo

Los allanamientos movilizaron a toda la fuerza, en el marco de una causa por robo calificado. Uno de los detenidos registraba pedido de captura por delito grave.

Los allanamientos se realizaron en distintos puntos de Cipolletti. Foto de la policía.

En el marco de la causa caratulada por “Robo Calificado” (Legajo N.º MPF-CI-04561-2026) ocurrido en Fernández Oro , la Policía de Río Negro desplegó una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos estratégicos de Cipolletti . El procedimiento contó con la irrupción táctica del personal especializado del C.O.E.R. , seguido por la inspección de efectivos policiales, el Gabinete Criminalístico y la División Toxicomanía.

Como resultado global de los exitosos procedimientos, el comisario de la seccional 26 de Fernández Oro Miguel Elifonso , a cargo de los eficientes allanamientos porque el caso que se investigaba sucedió en esa juridiscción, informó a LM Cipolletti que nueve sujetos fueron demorados . Las autoridades indicaron que uno de ellos registraba un pedido de captura vigente por el delito de "Abuso Sexual con Acceso Carnal" , a requerimiento de la UFIJ N.º 4 y el Juzgado de Garantías N.º 1 de la ciudad de Bahía Blanca.

El primer procedimiento tuvo lugar en un inmueble ubicado en la Manzana 32, Lotes 35 y 36 del Barrio 2 de Febrero . Durante la requisa de los ambientes y el patio exterior, la división de Toxicomanía halló estupefacientes que, tras ser sometidos al correspondiente narcotest, dieron positivo para cocaína y heroína.

El decomiso de sustancias ilegales se detalló de la siguiente manera:

Cocaína: Un total de 31,83 gramos , fraccionados en varios puntos de la vivienda (incluyendo envoltorios listos para comercialización en el patio exterior y junto a una balanza de precisión).

Heroína: 12,06 gramos de sustancia con resultado positivo orientativo.

Total incautado: 43,89 gramos de estupefacientes.

En el mismo sitio, las fuerzas de seguridad incautaron $404.000 en efectivo distribuídos en fajos de billetes de diversas denominaciones (incluyendo billetes de $10.000, $2.000, $1.000 y $500). Asimismo, se procedió al secuestro preventivo de una motocicleta Honda Falcon 400 para peritar sus números de motor y chasis y determinar su procedencia.

Secuestro de armamento y resultado de los procedimientos

El personal policial irrumpió de manera simultánea en una propiedad de la calle Valcheta N.º 1836, donde Gabinete Criminalístico procedió a la documentación y secuestro de una escopeta desarmada (compuesta por tubo cañón, corredera y culata de madera) junto con una munición calibre 22.

En tanto, un tercer allanamiento realizado en el Barrio 2 de Febrero (Manzana 26, Lote 11) arrojó resultado negativo, no encontrándose elementos de interés para la causa penal.

Finalizados los registros, todos los elementos secuestrados y las personas demoradas fueron trasladados a la sede policial, quedando a disposición de las Fiscalías provinciales intervinientes y de la Justicia Federal para el avance de las actuaciones correspondientes.