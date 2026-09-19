Por qué una combi con 7 menores no pudo seguir viaje en la Ruta 22
Circulaba de Neuquén a Monte Hermoso pero en suelo rionegrino fue interceptada por las fuerzas de seguridad. Cómo terminó todo.
En el marco de las tareas preventivas desplegadas en los caminos de la región, personal del Cuerpo de Seguridad Vial de General Roca secuestró y desafectó de la circulación a un utilitario que trasladaba a varios pasajeros menores sin cumplir con las normas básicas de seguridad e higiene vial.
El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional 22, en un trabajo articulado entre la Policía de Río Negro, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Subsecretaría de Transporte de Río Negro. Durante las inspecciones, las autoridades detuvieron la marcha de un vehículo Mercedes Benz que provenía de Neuquén y tenía como destino la ciudad bonaerense de Monte Hermoso.
Te puede interesar...
Al revisar la documentación del rodado y de su chofer, se detectaron graves faltas
-
Traslado no habilitado: El vehículo llevaba a siete menores de edad a bordo sin contar con el permiso ni la habilitación correspondiente para el transporte de pasajeros.
Licencia fuera de norma: El conductor presentaba la licencia de conducir vencida y no poseía la categoría exigida para trasladar personas.
Falta de cobertura y revisión: El transporte carecía tanto de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) como del seguro obligatorio vigente.
Tras comprobar el cúmulo de infracciones, los inspectores labraron las actas pertinentes y dispusieron que la unidad quedara desafectada de la circulación, quedando retenida a disposición de los organismos de Transporte correspondientes.
Desde las fuerzas de seguridad remarcaron que estos operativos continuarán realizándose de forma periódica en diferentes puntos estratégicos de la Ruta 22 con el objetivo de prevenir siniestros viales y garantizar la seguridad de los transeúntes.
Leé más
Un hito deportivo en Fernández Oro: inauguran el primer piso de alto rendimiento de la ciudad
Suspenden el servicio de balsa con el que se llega a Villa Llanquín: ¿queda aislada la joya rionegrina?
Misteriosa desaparición de un rionegrino en Brasil: los indicios que tanto preocupan
Noticias relacionadas
Lo más leído