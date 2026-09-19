Provincia LMCipolletti combi Por qué una combi con 7 menores no pudo seguir viaje en la Ruta 22

Circulaba de Neuquén a Monte Hermoso pero en suelo rionegrino fue interceptada por las fuerzas de seguridad. Cómo terminó todo. Agregar LM Cipolletti a







La combi blanca no pudo seguir viaje en la ruta 22.

En el marco de las tareas preventivas desplegadas en los caminos de la región, personal del Cuerpo de Seguridad Vial de General Roca secuestró y desafectó de la circulación a un utilitario que trasladaba a varios pasajeros menores sin cumplir con las normas básicas de seguridad e higiene vial.

El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional 22, en un trabajo articulado entre la Policía de Río Negro, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Subsecretaría de Transporte de Río Negro. Durante las inspecciones, las autoridades detuvieron la marcha de un vehículo Mercedes Benz que provenía de Neuquén y tenía como destino la ciudad bonaerense de Monte Hermoso.

Al revisar la documentación del rodado y de su chofer, se detectaron graves faltas Traslado no habilitado: El vehículo llevaba a siete menores de edad a bordo sin contar con el permiso ni la habilitación correspondiente para el transporte de pasajeros.

Licencia fuera de norma: El conductor presentaba la licencia de conducir vencida y no poseía la categoría exigida para trasladar personas.

Falta de cobertura y revisión: El transporte carecía tanto de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) como del seguro obligatorio vigente. No solo en la 22; en otras rutas de la zona también se intensifican los controles. Tras comprobar el cúmulo de infracciones, los inspectores labraron las actas pertinentes y dispusieron que la unidad quedara desafectada de la circulación, quedando retenida a disposición de los organismos de Transporte correspondientes.