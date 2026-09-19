Pintaron nidos de horneros y una ONG exigió explicaciones sobre el riesgo para las aves

Lo que parecía un mantenimiento habitual del alumbrado público generó consternación entre vecinos por su accionar sobre nidos recién construidos.

Un hecho llamativo se registró en la calle Colombia, entre Mendoza y Jujuy, de General Roca , donde tres nidos de horneros recientemente construidos fueron pintados junto con los caños de alumbrado público en los que estaban emplazados. La situación generó preocupación entre vecinos y organizaciones ambientalistas de la región del Alto Valle rionegrino.

Ante este panorama, la ONG RANHU , con sede en la misma localidad, emitió un comunicado público en el que expresó su inquietud por lo sucedido y solicitó i nformación oficial sobre el producto utilizado en la intervención. La entidad remarcó que no se trata de un reclamo estético, sino de una cuestión que involucra directamente la salud de la fauna silvestre urbana.

Según explicó la organización, cualquier pintura destinada a estructuras metálicas o de alumbrado no debería aplicarse sobre un nido habitado sin antes verificar que su composición resulte segura para las aves.

RANHU detalló que las pinturas industriales pueden contener solventes y otros compuestos químicos que, durante su aplicación y posterior curado, liberan sustancias al ambiente circundante. Las aves, según remarcaron, poseen un sistema respiratorio particularmente sensible a estos elementos, además de exponerse por contacto directo con patas, pico y plumaje.

Otro de los ejes del planteo tiene que ver con el contexto climático inminente. Con la llegada de temperaturas elevadas típicas de la región, la organización subrayó la necesidad de conocer cómo reacciona el producto utilizado frente al calor extremo y si resulta apto para estructuras en contacto permanente con fauna silvestre.

La entidad fue cuidadosa en su formulación y evitó realizar afirmaciones categóricas sobre las consecuencias del hecho. "No afirmamos que la pintura utilizada vaya a provocar la muerte de los horneros", señalaron, aclarando que para establecer eso es indispensable identificar con precisión el producto empleado y revisar su ficha de seguridad correspondiente.

Un pedido concreto a las autoridades locales

El reclamo de RANHU se resume en una solicitud puntual: que se informe públicamente qué pintura fue utilizada en la intervención y que, con criterio técnico especializado, se verifique si representa algún riesgo para los nidos construidos por los propios horneros en esa cuadra de General Roca.

"Son sus hogares", remarcó la organización en su comunicado, apelando a una mirada que priorice el bienestar de la fauna urbana por sobre la practicidad administrativa. El planteo sostiene que, cuando una intervención humana puede evitarse o ejecutarse de manera segura, corresponde actuar pensando primero en las especies que habitan esas estructuras.

El planteo de la ONG se apoya en literatura veterinaria y de toxicología aviar, disciplinas que reconocen la especial sensibilidad de las aves ante contaminantes inhalados y la exposición a solventes o compuestos químicos presentes en pinturas industriales. Esta base científica sostiene el pedido de precaución formulado por la organización rionegrina.

Asimismo, remarcaron que las fichas de datos de seguridad (SDS) de cada producto son las herramientas técnicas que permiten determinar con exactitud sus componentes, los vapores que emiten, los riesgos por contacto directo y las indicaciones específicas de uso recomendadas por los fabricantes.

Por el momento, no trascendió una respuesta oficial del municipio de General Roca ni de la empresa responsable del mantenimiento del alumbrado público sobre el reclamo presentado por RANHU. La organización aguarda precisiones que permitan despejar dudas sobre el impacto real de la pintura utilizada.