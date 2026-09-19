Fuerza Rionegrina y Federal comenzó a afiliar y busca consolidarse como partido en Río Negro

El espacio político inicia una nueva etapa de su construcción en Río Negro con la puesta en marcha de su campaña de afiliaciones.

El partido político Fuerza Rionegrina y Federal comienza una nueva etapa de afiliaciones en la provincia.

Fuerza Rionegrina y Federal inició una nueva etapa dentro de su construcción política en Río Negro . El espacio puso en marcha su campaña de afiliaciones luego de obtener el reconocimiento provisorio de la Justicia Federal para actuar como partido político provincial.

La resolución fue firmada por el juez federal subrogante Gustavo Villanueva y habilitó a la fuerza política a avanzar con el proceso de afiliaciones , uno de los pasos necesarios para completar su organización y alcanzar posteriormente el reconocimiento definitivo.

A partir de la notificación, Fuerza Rionegrina y Federal tendrá un plazo de 150 días para acreditar un mínimo de 2.462 afiliaciones. Alcanzar esa cantidad será un requisito indispensable para avanzar posteriormente con la convocatoria a sus primeras elecciones internas.

La campaña representa así un nuevo desafío para el espacio, que buscará transformar el acompañamiento conseguido durante la etapa inicial en afiliaciones partidarias y, al mismo tiempo, fortalecer la estructura que viene desplegando en diferentes puntos del territorio rionegrino.

El despliegue territorial de Fuerza Rionegrina y Federal

La campaña de afiliaciones buscará consolidar el trabajo territorial que la fuerza ya desarrolla en distintos sectores de Río Negro. El objetivo será ampliar la presencia partidaria mientras avanza el plazo establecido por la Justicia Federal para cumplir con las exigencias.

Actualmente, Fuerza Rionegrina y Federal cuenta con bases partidarias y espacios destinados al encuentro de militantes dentro del corredor que se extiende desde General Roca hasta Catriel, una zona estratégica para el crecimiento territorial de la organización.

Dentro de ese esquema, Cinco Saltos aparece como uno de los principales centros de referencia del espacio. Desde allí, la fuerza pretende continuar ampliando su estructura y sumar afiliados para avanzar hacia la conformación definitiva de sus autoridades partidarias.

El espacio forma parte del armado político impulsado por Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, quien viene promoviendo la construcción de esta nueva estructura política regional.

Entre los principales referentes de la organización en territorio rionegrino también se encuentra Ernesto Inal, secretario general adjunto del gremio petrolero, quien integra el proceso de construcción política que ahora comienza una nueva instancia con la campaña de afiliaciones.

Superaron el número de adhesiones requerido

Antes de alcanzar el reconocimiento provisorio, Fuerza Rionegrina y Federal debió atravesar una primera instancia vinculada con las adhesiones necesarias para avanzar en su constitución. En esa etapa, el espacio consiguió superar el piso establecido para 2026.

La fuerza logró acreditar un total de 3.328 adhesiones, una cifra superior a las 2.462 requeridas para este año. De esta manera, completó ese paso dentro del procedimiento y quedó en condiciones de continuar con su conformación partidaria.

Además, durante el trámite desarrollado ante la Justicia Federal no se registraron oposiciones al reconocimiento de la nueva fuerza. Con esa instancia cumplida, llegó posteriormente la resolución que otorgó el reconocimiento provisorio y permitió comenzar la afiliación formal.

La Junta Promotora de Fuerza Rionegrina y Federal está encabezada por Fernando Valenzuela como presidente. Gabriela Menabide ocupa la vicepresidencia, mientras que Pablo Retamal se desempeña como secretario dentro de la estructura encargada de impulsar la organización partidaria.

El antecedente de Fuerza Neuquina y Federal

La construcción política que comienza a tomar forma institucional en Río Negro cuenta con un antecedente inmediato en la vecina provincia de Neuquén, donde Fuerza Neuquina y Federal ya se encuentra constituida y funciona actualmente como partido político.

Ahora, el objetivo planteado en Río Negro será ampliar la cantidad de afiliados, consolidar las bases territoriales existentes y avanzar progresivamente hacia la conformación de las autoridades definitivas que conducirán la fuerza dentro del escenario político provincial.