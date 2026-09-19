Caza ilegal: los atraparon con seis perros y un jabalí en la camioneta

Los dos hombres ya habían sido infraccionados días atrás por una situación similar. Esta vez les secuestraron la camioneta y decomisaron un jabalí.

La policía rionegrina infraccionó a dos hombres por volver a practicar la caza de forma ilegal. Decomisaron un jabalí.

Dos hombres que ya habían sido infraccionados días atrás por practicar caza ilegal volvieron a ser sorprendidos durante un procedimiento policial. Esta vez transportaban seis perros y un jabalí cazado en una camioneta sobre la Ruta Provincial 53.

El procedimiento se desarrolló durante la mañana del viernes, luego de que personal de la Unidad 53° de Guardia Mitre detectara movimientos que despertaron sospechas y alertara inmediatamente a los efectivos de la Brigada Rural de General Conesa .

Según la información policial, el aviso daba cuenta de una camioneta cuyos ocupantes estarían practicando caza con perros sobre la Ruta Provincial 53. El vehículo circulaba en dirección a General Conesa cuando comenzó el operativo para interceptarlo.

El operativo sobre la Ruta Provincial 53

A partir de la comunicación recibida, los uniformados implementaron un control sobre la ruta provincial, puntualmente a la altura del establecimiento rural denominado “El Puesto”, donde finalmente consiguieron localizar e interceptar la camioneta señalada previamente.

El vehículo era conducido por un hombre de 37 años, mientras que como acompañante viajaba otro de 38. Los efectivos procedieron a realizar una inspección y encontraron diferentes elementos relacionados con la actividad de caza denunciada inicialmente.

En la caja de la camioneta eran transportados seis perros y un ejemplar de chancho jabalí que ya había sido cazado. El animal se encontraba sin vísceras y tenía un peso estimado de aproximadamente 35 kilogramos.

Ante esta situación, el personal interviniente solicitó a ambos hombres que presentaran la documentación necesaria para realizar legalmente la actividad. Sin embargo, los ocupantes de la camioneta manifestaron que no contaban con los permisos requeridos para desarrollar la caza.

No tenían los permisos exigidos para cazar

Como consecuencia de las irregularidades detectadas, los efectivos labraron las correspondientes actas de infracción en el marco de la Ley Provincial 5796 de Fauna, que establece las condiciones y requisitos para este tipo de actividades en territorio rionegrino.

Entre las faltas constatadas se encontraba la ausencia de la licencia de caza y de los formularios C01 y C02. Estos últimos corresponden al permiso otorgado por el propietario del establecimiento rural y al correspondiente visado policial.

Las irregularidades también alcanzaron a los seis perros transportados en la caja de la camioneta. De acuerdo con lo constatado durante el procedimiento, los animales no tenían las correspondientes libretas sanitarias y tampoco se cumplían las medidas de seguridad exigidas para trasladarlos.

Luego del procedimiento realizado sobre la ruta, los dos hombres fueron acompañados hasta el puesto perteneciente al Cuerpo de Seguridad Vial. Allí continuaron las actuaciones correspondientes por las diferentes infracciones que habían sido detectadas durante el operativo.

Gentileza Policía Rio Negro

Decomisaron el jabalí y secuestraron la camioneta

En el puesto vial, los efectivos procedieron al decomiso del ejemplar de jabalí encontrado en la caja del vehículo. Además, se dispuso el secuestro preventivo de la camioneta utilizada para desarrollar la actividad y también de un cuchillo.

Posteriormente, y como parte del procedimiento establecido, el ejemplar decomisado fue trasladado hasta el basurero municipal. Allí se realizó la incineración del animal, una medida que fue concretada en presencia de testigos para dejar constancia de la actuación.

Sin embargo, uno de los aspectos que llamó particularmente la atención de los efectivos fue que los dos involucrados ya registraban un antecedente reciente por una situación prácticamente similar ocurrida apenas algunos días antes en otra ruta de la provincia.

Ya habían sido sorprendidos días atrás

Los mismos hombres habían sido infraccionados días atrás cuando fueron encontrados desarrollando una actividad de caza sin contar con la documentación correspondiente. Aquel procedimiento se había registrado sobre la Ruta Nacional 250 y también había terminado con secuestros.

En esa oportunidad, los efectivos intervinientes habían procedido al secuestro de cuatro ejemplares vinculados con la actividad detectada. Ambos hombres quedaron entonces registrados con una infracción por realizar caza sin cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente.