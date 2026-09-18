Triunfazo en Salta: Cipo ganó y se metió en los cuartos del Federal A

El Albinegro venció 2-0 a Juventud Antoniana con tantos de Almirón y Peralta y aseguró su lugar entre los ocho mejores.

Cipo cumplió el objetivo en Salta . El Albinegro derrotó 2-0 a Juventud Antoniana en el estadio Fray Honorato Pistoia y aseguró su clasificación a los cuartos de final por el primer ascenso del Federal A , sin necesidad de esperar los resultados del resto de la fecha.

El equipo dirigido por Fabián Enríquez sabía que dependía de sí mismo y resolvió el partido durante el primer tiempo. A los 18 minutos , Andrés Almirón volvió a probar desde afuera del área y encontró la apertura del marcador con la complicidad del arquero Juan Cruz Nadal , que no pudo controlar el remate. El mediocampista volvió a ser decisivo después de haber convertido también frente a Olimpo en Bahía Blanca .

"Juan Cruz Nadal" Por el error del arquero de Juventud Antoniana que terminó en el primer gol para Cipolletti. pic.twitter.com/cLES1bkS4G

Después del 1-0, Juventud Antoniana adelantó sus líneas e intentó reaccionar, pero Cipo aprovechó los espacios y encontró el segundo antes del descanso. A los 40 minutos, Gonzalo Lucero lanzó en profundidad para Almirón, que buscó el pase hacia el centro. La pelota quedó suelta y Nicolás Peralta apareció para definir al primer palo y establecer el 2-0.

"Martin Peralta"



Por el gol del jugador de Cipolletti ante Juventud Antoniana. pic.twitter.com/JY5vZ803c1 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 19, 2026

La ventaja le permitió al conjunto rionegrino afrontar el complemento con mayor tranquilidad. El local tuvo una oportunidad clara en el arranque con una media vuelta de Tadeo Marchiori que pasó muy cerca, aunque nunca consiguió transformar su reacción en el descuento.

El escenario se hizo todavía más favorable para el visitante a los 28 minutos del segundo tiempo, cuando Matías Vicedo recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó a Juventud Antoniana con diez jugadores.

Cipo vuelve a los cuartos después de cinco años

El último tramo tuvo espacios para ambos equipos. Nahuel Luna estuvo muy cerca de convertir el tercero con un derechazo que dio en el palo, mientras que Facundo Crespo respondió del otro lado ante un cabezazo peligroso y sostuvo el arco en cero.

Con la victoria, Cipolletti cerró la Fase Campeonato con el objetivo cumplido y regresará a una instancia que no disputaba desde 2021, cuando quedó eliminado frente a Chaco For Ever. Su rival se conocerá una vez que se complete la última jornada de la zona y los cruces se disputarán en series de ida y vuelta.

Para este compromiso, Enríquez también recuperó dos nombres importantes. Nehuén García volvió después de cumplir una fecha de suspensión por acumulación de cinco amarillas, mientras que Federico Acevedo regresó al equipo luego de solucionar el conflicto contractual que lo había mantenido separado del plantel.

El resultado terminó reflejando realidades completamente distintas. Mientras el Albinegro festejó su lugar entre los ocho equipos que continuarán peleando por el primer ascenso, Juventud Antoniana cerró un Nonagonal muy negativo: terminó último, sumó apenas dos puntos y solamente pudo convertir un gol durante toda esta etapa.

Para Cipolletti, en cambio, la noche en Salta significó la confirmación de un objetivo que dependía exclusivamente de sus propias fuerzas. Ganó el partido que tenía que ganar y ahora podrá concentrarse de lleno en los cuartos de final del Federal A. El Albinegro ahora espera rival para afrontar una serie decisiva más.