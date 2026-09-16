Cipo y la Copa Argentina, una vida con mucha historia

El albinegro logró la clasificación el domingo pasado para el certamen que estuvo un par de años sin disputar.

Cipo volverá a la Copa Argentina tras cinco años y enfrentará al rival de Primera División que le toque en el sorteo. El Albinegro jugó diez ediciones de la competencia nacional, en las que consiguió hazañas contra clubes de Primera y Nacional B, sufrió golpes durísimos frente a equipos de categorías inferiores y tuvo alegrías y tristezas en clásicos locales.

La Copa Argentina nació en 2011 como la competición que albergaría a todos los clubes de Primera y del ascenso, tanto del interior como de Buenos Aires, e incluso invitados de provincias que no tenían clubes afiliados a AFA. Por eso, en las primeras ediciones había fases eliminatorias regionales más de un año antes de la definición de la Copa. Con los años, la AFA le quitó ese espíritu realmente federal y redujo el torneo a 64 equipos elegidos entre los mejores de cada categoría.

Aquel debut albinegro en la Copa fue olvidable. Perdió el clásico contra Deportivo Roca en Allen por 3 a 2, un golpe duro que marcó el destino del equipo dirigido por Frutos de cara al Torneo Argentino A. Cristian Taborda puso en ventaja al Depo y lo empató Henry Sáez en el segundo tiempo. Mauro Palomeque y el arquero Darío Sand, de penal, pusieron K.O. a Cipo, y un golazo de Nico Ballestero sobre el final no alcanzó para remontar. Roca sería eliminado dos llaves después, sin poder llegar a la Fase Final, pero se dio el gusto de ganar el último clásico disputado ante el fervor de las dos hinchadas.

Al año siguiente, Cipo volvió a caer en el debut contra otro equipo de categoría inferior, el extinto Torneo Argentino B. Esa vez fue ante Boca de Río Gallegos, que lo venció 2 a 0 en La Visera.

La tercera fue la vencida

En la edición 2013/2014, el Capataz de la Patagonia hizo una gran campaña al pasar cuatro fases, incluso como visitante y contra un club de Nacional B. Empezó en Mendoza contra Deportivo Maipú. El equipo de Perilli ganó 1 a 0 con gol de Nahuel González y, por primera vez, pasó de ronda. En la segunda fase Regional venció 3 a 0 a CAI de Comodoro Rivadavia y, en la tercera, empató 1 a 1 contra Boca de Río Gallegos. Luego se vengó por penales de la eliminación del año anterior. Así, por primera vez, un club Regional llegó a la Fase Final.

El rival fue Villa San Carlos, del Nacional B, en Ezeiza. Tras el empate 1 a 1 en tiempo regular, gracias al gol del recordado Santiago Vergara, el Albinegro se impuso por penales 4 a 2. El arquero albinegro Facundo Ávila atajó un penal, al igual que su colega rival, el histórico Gastón Sessa, pero los jugadores de Cipo tuvieron más puntería que los de Villa San Carlos.

En la siguiente fase, Cipo fue visitante de San Martín de San Juan. Muchos hinchas albinegros viajaron un miércoles al Estadio Bicentenario y no se fueron con la cabeza gacha al perder 2 a 1 sobre la hora ante otro club de Nacional B.

Mucho ruido y poco fútbol

La temporada 2014 fue mala para Cipo, aunque ganó un clásico. El Albinegro eliminó a Deportivo Roca de la Copa Argentina sin jugar: el Naranja decidió no presentarse en La Visera. Los motivos reales del abandono nunca se sabrán. Por aquellos días adujeron tres argumentos refutables:

Que la Policía no daba garantías, tras una batalla campal entre jugadores albinegros y naranjas una semana atrás. La Policía lo desmintió.

Que no tenían plantel por las suspensiones masivas de jugadores tras la batalla campal. Pero los jugadores estaban sancionados para el Federal A, no para la Copa.

Que económicamente la Copa era deficitaria y Roca no quería jugarla. Sin embargo, fue la única edición a la que no se presentó.

La AFA le dio la clasificación automática a Cipolletti, que dos semanas después recibió a Independiente de Neuquén. El DT albinegro, Sialle, decidió no alinear a los jugadores suspendidos por el Federal A, extendiendo a la Copa el castigo del Torneo Federal. Cipolletti lo pagó carísimo: perdió por penales contra el Rojo en La Visera.

Eso le permitió a Independiente enfrentar en Fase Final a Racing, el campeón del fútbol argentino, siete meses después de que Sialle dejara Cipolletti.

Ese mal 2014 dejó al Albinegro, por primera vez, sin Copa Argentina en 2015. En 2016, la AFA hizo un recorte drástico en la cantidad de participantes y Cipo solo tuvo que jugar un ida y vuelta contra Sansinena del Argentino B para llegar a la Fase Final. Fue empate 1 a 1 en Cerri y sorpresiva derrota 1 a 0 en La Visera.

gentileza cipo pasión

Boedo contra Cipolletti

El sueño de cada club en Copa Argentina es jugar contra un grande. Por fin lo cumplió Cipolletti en 2017. Para eso tuvo que ganarle una llave a Deportivo Madryn ida y vuelta: 2 a 1 en La Visera, con goles de Lamolla y Opazo y descuento de Piñero Da Silva para Madryn; derrota 2 a 1 en Chubut y triunfo de Cipo por penales.

El arquero Matías Alasia le contuvo un penal al colombiano Asprilla y empezó a hacer historia atajando ejecuciones desde los 12 pasos. Terminó conteniendo 16 penales en 14 meses.

El sorteo dio como rival en Fase Final a San Lorenzo. El partido se programó para junio y, cuando miles de hinchas de Cipo ya tenían reservado el viaje, San Lorenzo adujo que no quería jugar en esa fecha y la AFA le dio la postergación.

La decisión generó mucho malestar entre los hinchas albinegros, que fue bien canalizado por el equipo de marketing de Cipo y expuesto con un video que se viralizó a nivel nacional e incluso llegó a ser traducido a varios idiomas. La voz en off de Daniela Argüello, hincha de Cipo, acompañó imágenes emotivas con el siguiente texto:

“Ellos tienen al Papa, nosotros nunca perdemos la fe. Ellos tienen a Viggo Mortensen, nosotros a Brenda. Ellos tienen 70 mil socios, nosotros queremos llegar a 5 mil. Ellos soñaban ganarle a Madrid en Marruecos, nosotros a ellos en cualquier lado. Ellos sueñan volver a Boedo, nosotros quedarnos para siempre en Cipolletti […] Hay 1200 km. de distancia. Hay millones de diferencia en el presupuesto. Pero somos once contra once. Somos Boedo contra Cipolletti. Somos argentinos soñando, cada uno con lo suyo. Y pase lo que pase estaremos ahí, trabando con el alma para gritarle al mundo que estos somos nosotros. Y creemos en lo imposible. Porque estamos orgullosos de jugar contra ellos, pero mucho más de ser quienes somos”.

Al final del video, el locutor José Luis Perticarini sentenció: “Este club, más que un club es una ciudad”. Nadie en Cipolletti sospechó que en el guion había frases que metían el dedo en la llaga de la identidad de San Lorenzo, que no logra volver a su barrio. En los medios explotó la placa final: “Donde quieras, cuando quieras. Vos poné la fecha, nosotros llevamos la ciudad”.

La polémica por la suspensión estuvo varios días en la opinión pública nacional y generó debates interminables en las redes sociales entre cuervos, albinegros y el mundo futbolero. El marketing del Club Cipolletti logró con creces su cometido de difundir al Capataz de la Patagonia.

El partido se jugó dos meses después, con San Lorenzo en competencia y Cipolletti comenzando una pretemporada. Incluso hubo duelo de hinchadas en Lanús por las polémicas pasadas. El Albinegro sorprendió al comenzar ganando 1 a 0 con gol de Jorge Piñero Da Silva —verdugo albinegro en la fase anterior— a los 21 minutos. El delantero nacido en Misiones es el único jugador de la historia de Cipo que debutó con un gol ante un club grande.

En el segundo tiempo, lo empató Nicolás Reniero y la clasificación a 16avos. se definió por penales. Cipo acarició la gloria cuando Matías Alasia le atajó el primero a Nicolás Blandi, pero el arquero cuervo Navarro le contuvo a Damián Jara y a Ezequiel Ávila. San Lorenzo se quedó en la Copa unos días más, hasta que lo eliminó Deportivo Morón.

Desastre Federal, histórica Copa

El digno papel ante San Lorenzo entusiasmó a los hinchas albinegros de cara al Federal A y, paradójicamente, Cipolletti tuvo su peor temporada desde que ascendió a la tercera división en 2007. Llegó a la última fecha con chances de descender y zafó.

Pero la Copa Argentina era otro cantar albinegro. Se dio el gusto de eliminar a Deportivo Roca en el Maiolino por penales, con otra clave participación de Alasia, y de propinarle en la llave siguiente un histórico 5 a 0 a Independiente de Neuquén como visitante, con goles de Matías Sosa, Matías Carrera y un triplete de Piñero Da Silva.

El rival de la Fase Final fue Arsenal, y la AFA lo programó en pleno descanso albinegro. Tras la mala temporada, Cipo se desprendió de muchos jugadores y afrontó la Copa Argentina con un mix de profesionales y juveniles.

Así y todo, eliminó a Arsenal, que aún militaba en Primera División. Empató 0 a 0 en Cutral Co ante una multitud albinegra y Matías Alasia se despidió a lo grande de Cipolletti, atajando tres penales en la definición para conseguir, por primera vez, avanzar a 16avos.

En esa etapa, el rival fue Almagro, del Nacional B, también en Cutral Co. El nuevo entrenador Víctor Zwenger eligió poner a los nuevos jugadores contratados, en lugar de la base del equipo que le dio la clasificación. Por ejemplo, Gustavo Del Prete fue al banco. En su lugar jugaron delanteros que venían de Mandiyú y Huracán Las Heras. Ganó Almagro 2 a 0 en un partido que no terminó por incidentes en la hinchada albinegra.

La Copa Argentina 2019 sí se acopló a la magra producción futbolística albinegra de esas temporadas. Cipo jugó el clásico con Roca para definir una plaza en la Fase Final y el Naranja se impuso 3 a 1 en el Maiolino y 2 a 0 en La Visera.

Sabalé, Sabalé

En enero de 2020, el rival para ir a la Fase Final fue Ferro de Pico. En La Visera empataron sin goles y, en La Pampa, igualaron 1 a 1 con un golazo de Nico Trecco desde afuera del área, que fue elegido entre los mejores de toda la Copa Argentina. Sin penales, Cipo consiguió la clasificación por el gol de visitante.

El rival de la Fase Final fue Colón de Santa Fe, que aún jugaba en Primera. Se enfrentaron en Paraná un año después, tras el parate por la pandemia del COVID-19, y ganó Colón 1 a 0 con un gol de Rodrigo Aliendro, quien después firmaría para River, a diez minutos del final.

Cinco goles y cinco años

Desde la edición 2022 no hay fases eliminatorias previas a la Fase Final. La AFA elige 64 equipos entre los mejores de cada categoría de ascenso y todos los de Primera. Tras la buena campaña del Albinegro de Raggio en 2021, Cipo clasificó y le tocó jugar contra Vélez Sarsfield.

En Lanús, el mismo estadio donde enfrentó a San Lorenzo, Cipolletti estuvo lejos de aquel digno papel. Vélez lo goleó 5 a 0 con goles de Díaz, Pellegrino, Fernández, Orellano y Santiago Castro, quien ha sido convocado por Scaloni en la Selección Argentina.

En resumen, Cipo participó en 10 ediciones de la Copa Argentina: