Inminente desalojo de artista que montó taller en predio ferroviario: "No sé que voy a hacer, no tengo un peso"

El reconocido escultor deberá restituir el espacio donde también vive a la empresa provincial Tren Patagónico. Los argumentos de la Justicia para dejarlo en la calle.

La Cámara de Apelaciones de Bariloche ratificó la orden de desalojo contra el artista, escultor e intervencionista Federico Marchesi , quien deberá restituir a la empresa provincial Tren Patagónico S.A. el terreno de 2.800 metros cuadrados ubicado en el predio de la estación ferroviaria local.

El inmueble en disputa, que abarca un galpón ferroviario adaptado, albergaba el taller de trabajo en piedra del artista así como también su vivienda personal.

El conflicto judicial comenzó luego de que venciera el contrato de alquiler que permitía el uso del espacio para el desarrollo de proyectos culturales y de producción artística. Tras no alcanzarse un acuerdo entre las partes y acumularse un reclamo por alquileres impagos que supera los $12 millones, la Fiscalía de Estado promovió la demanda de restitución.

Durante el proceso, Marchesi cuestionó la valoración de las pruebas presentadas e hizo hincapié en la actividad cultural desarrollada durante su permanencia. Asimismo, solicitó que se tuvieran en cuenta las mejoras edilicias realizadas en el terreno y se contemplara su derecho constitucional a una vivienda digna.

Sin embargo, el tribunal desestimó los planteos al considerar acreditado el vencimiento del vínculo contractual y la titularidad del predio por parte del Estado provincial. Respecto a los reclamos económicos del demandado por las inversiones realizadas, la Cámara aclaró que deberán tramitarse mediante las vías judiciales correspondientes.

Por último, la resolución judicial recordó que la ejecución del desalojo deberá garantizar el pleno respeto a las normativas de Derechos Humanos que protegen el derecho a la vivienda durante el procedimiento de restitución.

"No sé qué voy a hacer"

“A todos nos agarra bajón, angustia. Es el esfuerzo de años que se va a desvanecer. Es un logro mío personal, en pos de hacer trabajos para la comunidad, para la provincia, para hacer obra pública, trabajos de arte en piedra, y una escuela de arte lírica. Hace 24 años que estoy acá”, manifestó el artista en declaraciones que reproduce el sitio local Bariloche 2000.

Además, indicó que con esta nueva situación “no sabe cómo va a vivir” ya que “no tengo un peso”. “Hace dos meses que no entra un peso. Comemos lo que tengo reservado, gastamos poco y así vivimos. No sé qué voy a hacer. Al que quiera venir a comprar algo está en su momento oportuno, porque yo la verdad que no tengo solvencia económica y tampoco tengo espalda para llevar estos proyectos, que son buenísimos pero no son valorados”, indicó.