Impulsan proyecto de ley para que el choique vuelva a ser especie protegida.

La iniciativa tiene como objetivo prohibir por ley la caza del ave patagónica en todo el territorio provincial.

El proyecto apunta a prohibir por ley la caza del ave patagónica en todo el territorio provincial. El texto surge como respuesta a la Ley de Fauna N° 5796 , que habilitó el aprovechamiento comercial de la especie. La propuesta también prevé acciones de sensibilización, investigación y difusión sobre su conservación .

El choique, ave corredora emblemática de la estepa patagónica, dejó de contar con un estatus de protección explícito en Río Negro desde que la Ley N° 5796 modificó el régimen de gestión de la fauna silvestre. Una propuesta legislativa busca revertir esa situación y fijar por ley la condición de especie vulnerable protegida para el Rhea pennata en todo el territorio provincial.

La iniciativa fue presentada por Magdalena Odarda del bloque Vamos con Todos quien sostiene que la normativa vigente "habilita en los hechos la caza no regulada del guanaco, del choique" y de otras especies autóctonas, al dejar de considerarlas caza furtiva.

El proyecto establece la prohibición de la caza deportiva del choique en todas sus modalidades, así como toda actividad incompatible con la supervivencia de la especie. La autora define esa práctica como la persecución, captura y muerte de fauna silvestre con fines exclusivamente recreativos, ya sea en cotos, zoológicos o espacios abiertos.

Los fundamentos remarcan que la Ley N° 5796, sancionada en 2025, declaró de interés público no solo la protección sino también el "aprovechamiento estratégico" de la fauna silvestre, y dejó librada a la autoridad de aplicación la clasificación del choique entre especies protegidas o aptas para explotación. En consecuencia, según el texto, esa discrecionalidad debilitó una protección que antes operaba de hecho.

La propuesta legislativa cita informes oficiales que reconocen a la caza furtiva y a la recolección ilegal de huevos como las principales amenazas para la especie, al punto de que en algunas zonas de la provincia "ya no se vean ñandúes ni choiques". También menciona estudios del histórico Proyecto Ñandú, que asocian la caza con la reducción de las poblaciones silvestres en la región patagónica.

El texto legislativo destaca, además, el rol ecológico del choique como dispersor de semillas y su vínculo con la cosmovisión de los pueblos originarios, en particular con la danza del Choique Purrún del pueblo mapuche-tehuelche. La iniciativa aclara que no modifica el régimen nacional de cría en cautiverio con fines comerciales previsto por la Ley N° 25.679.

De aprobarse, la norma designaría al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo como autoridad de aplicación y ordenaría su comunicación a las áreas de ambiente, fauna silvestre, educación y cultura, para promover acciones de sensibilización comunitaria y protección de los ecosistemas que integra el choique.

Kurruf abrió sus alas y volvió a volar: histórica liberación de un cóndor en Sierra Grande

Frente a las sierras de Sierra Grande, la comunidad vivió una jornada histórica cuando Kurruf, un cóndor andino adulto, abrió sus enormes alas para regresar a su hábitat natural. El acontecimiento reunió a vecinos, familias, estudiantes, docentes, especialistas y autoridades locales y provinciales que acompañaron el emocionante momento.

La historia de Kurruf comenzó el 10 de julio de 2026 en Tembrao, departamento Valcheta, cuando fue hallado con un cuadro de debilidad que le impedía alzar el vuelo. El alerta de un vecino activó de inmediato el operativo de rescate encabezado por asistentes de campo del Ecoparque de Buenos Aires.

Luego de recibir los primeros auxilios en Valcheta, el ejemplar fue trasladado con el apoyo de Aerolíneas Argentinas al Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fundación Temaikén. En dicho espacio recibió atención veterinaria especializada hasta lograr su plena recuperación.

La guardaparque Camila Benítez, integrante del equipo de Sierra Pailemán, resaltó la importancia del involucramiento social: “Nuestros vecinos son nuestros aliados. Gracias a ellos estamos acá y Kurruf puede volver a volar en libertad”, señaló.

Asimismo, durante las jornadas previas se realizaron charlas en escuelas locales para concientizar a niños y jóvenes. “Después son ellos los que llevan el mensaje a sus amigos, familias y vecinos. Así se arma una red”, agregó Benítez.