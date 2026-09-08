La norma reemplaza una ley de más de 35 años y actualiza controles, habilitaciones y la elaboración artesanal de productos de origen animal.

Río Negro cambia las reglas de juego para la ganadería: qué establece la nueva Ley de Carnes.

El inicio del Circuito de Exposiciones Rurales 2026 en Río Colorado tuvo un protagonista inesperado: la nueva Ley de Carnes de Río Negro , una norma que reemplaza una legislación que llevaba más de 35 años vigente y busca adaptar las reglas a la realidad actual de la producción ganadera .

Durante la apertura, el gobernador Alberto Weretilneck destacó el proceso de actualización de las normas que regulan al sector y que también incluyó la nueva Ley de Marcas y Señales y la Ley de Fauna.

“Tenemos que ir adaptando permanentemente las herramientas del Estado a la realidad de quienes producen”, sostuvo el mandatario.

Según explicó, las nuevas normas fueron trabajadas junto con el sector productivo con el objetivo de establecer reglas más claras y resolver problemas que quedaron expuestos a partir de los cambios que atravesó la actividad.

Qué cambia con la nueva Ley de Carnes

La nueva legislación actualiza las condiciones para la habilitación, elaboración, control y comercialización de productos de origen animal.

Entre sus principales modificaciones, incorpora las pautas establecidas por el Código Alimentario Argentino y amplía la participación de organismos como Salud y la Policía en los controles.

Además, contempla las distintas escalas de producción y suma herramientas específicas para el autoconsumo rural y la elaboración artesanal.

Uno de los puntos destacados es que los municipios, a través de sus áreas de bromatología, podrán habilitar determinadas elaboraciones artesanales y favorecer la generación de valor agregado dentro de sus propios territorios.

“Modernización del Estado”

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, consideró que la sanción de la ley representa un avance en la actualización del funcionamiento estatal.

“Es un ejemplo concreto de modernización del Estado, buscando transparencia y eficiencia”, señaló.

El funcionario remarcó que la norma establece un marco para el aprovechamiento de distintas proteínas bajo criterios de control, inocuidad y trazabilidad, al tiempo que amplía las posibilidades de procesamiento dentro de la provincia.

El respaldo de las entidades rurales

La nueva legislación también fue uno de los principales temas abordados durante la primera exposición del calendario rural.

La Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, que participó de la elaboración de la norma, destacó que el texto incorpora reclamos que el sector venía planteando desde hace años.

Su presidente, Leandro Ballerini, señaló que la modernización de las normas comenzó con la Ley de Marcas y Señales, continuó con la Ley de Fauna y ahora tuvo un nuevo capítulo con la Ley de Carnes.

Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) también hubo respaldo. Su vicepresidente segundo, Javier Rotondo, participó de la exposición de Río Colorado y consideró que la nueva legislación “va en la dirección correcta de hacerle más fácil la vida al sector productivo de la provincia”.

Además, destacó que permitirá ampliar las posibilidades de procesamiento y generación de valor dentro de los criterios sanitarios establecidos.

Una ganadería que creció fuerte

El cambio de legislación llega en un momento de expansión para la actividad ganadera rionegrina. En poco más de una década, la provincia pasó de tener unas 400.000 cabezas bovinas a alrededor de 700.000.

También creció la faena local, que alcanzó aproximadamente 170.000 animales por año, mientras aumentó la cantidad de animales terminados dentro del territorio provincial.

El crecimiento también se refleja en la producción de alimento y en las cabañas ganaderas: pasaron de 10 a 25.

El recorrido de las Rurales 2026

La exposición de Río Colorado marcó el comienzo del Circuito de Exposiciones Rurales 2026.

El calendario continuará por Viedma, General Conesa, Choele Choel y el Alto Valle, donde productores, entidades y representantes del Estado volverán a encontrarse para mostrar la producción de cada región y debatir las necesidades del sector.

Con la nueva Ley de Carnes ya sancionada, el Gobierno rionegrino busca acompañar el crecimiento de una actividad que en los últimos años aumentó su escala y productividad y que ahora tendrá un marco normativo actualizado después de más de tres décadas.