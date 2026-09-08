Fiscalía busca imputar a diez personas por la muerte de Ariel Breppe y también investiga el retiro de carpetas técnicas y un permiso adulterado.

Derrumbe fatal en Roca: la investigación apunta a la cúpula de la empresa y detecta un permiso adulterado.

La causa por la muerte de Ariel Breppe , quien falleció tras quedar atrapado en un derrumbe mientras trabajaba en una obra cloacal de Roca , sumó una fuerte novedad: la investigación ahora alcanza a diez personas vinculadas con Ecosur Bahía , incluidos integrantes de la conducción de la empresa.

En una audiencia realizada este martes en tribunales, se prorrogó el plazo de la averiguación preliminar y Fiscalía planteó que la investigación debe avanzar sobre quienes, según su hipótesis, tenían responsabilidades en el control de los riesgos de la obra.

La lista incluye al jefe y a la coordinadora de obra, un auxiliar de Seguridad e Higiene, el jefe de Producción y un capataz. Pero también alcanza a autoridades de la estructura central de Ecosur Bahía : el presidente, el gerente, el gerente de Operaciones, el supervisor general de Seguridad y el responsable de Higiene y Seguridad.

Para Fiscalía, todos ocupaban “posiciones de garantes del control de riesgo de la obra pública” y habrían incurrido en conductas negligentes, imprudentes y omisiones de las medidas de seguridad necesarias.

Carpetas retiradas de noche y un permiso bajo sospecha

Uno de los aspectos que ahora genera mayor atención dentro de la causa ocurrió después del derrumbe.

Según la hipótesis fiscal, se produjo la sustracción y ocultamiento nocturno de las carpetas técnicas del obrador por parte de una de las personas investigadas.

Pero no fue el único hecho incorporado al expediente. Fiscalía también señaló la adulteración de un permiso de trabajo de Ecosur Bahía.

El Ministerio Público vincula estas maniobras con las omisiones que investiga por la muerte del trabajador y sostiene que habrían buscado asegurar la impunidad de esas conductas.

La calificación jurídica es provisoria e incluye homicidio culposo, lesiones graves culposas, lesiones leves culposas, encubrimiento y adulteración de documento privado.

Las advertencias que, según Fiscalía, fueron ignoradas

La investigación también reconstruye las condiciones en las que se desarrollaban los trabajos antes del derrumbe.

Entre los puntos señalados aparecen la falta de una evaluación del terreno después de las intensas lluvias, la ausencia de un estudio previo del suelo, material acumulado junto a la excavación y deficiencias en las medidas destinadas a evitar derrumbes. También se menciona la falta de líneas de vida y de taludes adecuados.

Otro elemento bajo análisis es el cajón de protección disponible para los trabajadores. Fiscalía sostiene que las dimensiones de la excavación realizada con la retropala impedían colocarlo y que, pese a esa situación, se habría continuado priorizando “el avance de producción y colocación de caños de entubamiento”.

La causa también incorpora advertencias previas sobre las condiciones del terreno. Entre ellas figura un “peligro inminente de derrumbe” y un presunto colapso parcial ocurrido el viernes 6 de marzo. A esto se sumaron las lluvias y la saturación del suelo.

Cómo ocurrió el derrumbe

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, los trabajadores descendieron igualmente a la excavación para continuar con las tareas.

Fiscalía atribuye el derrumbe a una combinación de factores: las vibraciones provocadas por la maquinaria, la sobrecarga generada por el suelo extraído acumulado cerca de la excavación y las condiciones del terreno después de las lluvias.

En su planteo, el Ministerio Público sostiene que el desenlace fatal podría haberse evitado si se hubieran cumplido las medidas de seguridad correspondientes.

La Fiscalía afirma que “el resultado lesivo y fatal habría sido evitado con una probabilidad cercana a la certeza” si los investigados hubieran cumplido con sus deberes de cuidado.

La muerte de Ariel Breppe

Ariel Breppe murió el 9 de marzo, mientras trabajaba en la obra cloacal que Ecosur Bahía ejecutaba en Roca. Otros dos trabajadores también resultaron afectados por el derrumbe.

Desde entonces, su esposa, Miriam Flores, junto con el abogado Ariel Balladini, impulsa el reclamo para que se determinen las responsabilidades por lo ocurrido.

Ahora, la investigación tendrá más tiempo para avanzar y suma un nuevo escenario: la posible imputación de diez personas, entre ellas integrantes de la conducción de la empresa, mientras Fiscalía profundiza tanto las condiciones de seguridad de la obra como las maniobras realizadas con la documentación después del derrumbe.