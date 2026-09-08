Robaron un Gol Trend en barrio Noroeste y, cuando la familia difundió su búsqueda, recibió llamados con datos falsos y pedidos de hasta $2 millones.

Buscaban su auto robado y recibieron una inesperada llamada: les pidieron hasta $2 millones para "encontrarlo".

Un hombre de General Roca padeció el robo de su auto el domingo durante la mañana y todavía espera recuperar el vehículo. Pero la búsqueda tuvo un inesperado giro: mientras la familia difundía imágenes para intentar localizarlo, comenzaron a recibir llamados en los que les exigían hasta $2 millones por supuesta información .

Según detallaron, el vehículo es un Volkswagen Gol Trend color negro, de cinco puertas, y cuenta con la particularidad de tener vidrios polarizados. Su patente es IOG 971 . Fue robado cerca de las 11 de la mañana, cuando estaba estacionado frente a una vivienda de calle Zorzal, en el barrio Noroeste.

Tras advertir el faltante, los familiares comenzaron a compartir una fotografía del auto y sus características con la esperanza de que algún vecino pudiera aportar información sobre su paradero.

Llamados y pedidos de hasta $2 millones

Durante la noche, la situación tomó otro rumbo. Según dieron a conocer, distintos números telefónicos comenzaron a comunicarse con la familia para ofrecer supuestos datos sobre el vehículo a cambio de dinero.

Según explicaron familiares del damnificado a ANR, los montos solicitados iban desde $1 millón hasta $2 millones.

Sin embargo, las pistas que recibieron terminaron siendo falsas. Ante esta situación, la familia no realizó ninguna transferencia y decidió advertir sobre lo ocurrido para evitar que otras personas puedan caer en el mismo engaño.

El auto todavía no aparece

El Gol Trend continúa siendo buscado. Entre sus características particulares, los familiares señalaron que el vehículo presenta una leve pérdida de nafta, un detalle que podría ayudar a identificarlo si alguien lo observa.

La patente es IOG 971 y se trata de un auto negro, de cinco puertas y con vidrios polarizados.

La denuncia por el robo fue radicada en la Comisaría 21 de Roca, donde continúa la búsqueda del vehículo.

Piden no pagar por supuesta información

Ante los llamados recibidos, la familia pidió especial precaución y recomendó no entregar dinero ante personas que aseguren tener información sobre el auto.

Quienes puedan aportar algún dato que ayude a localizar el Volkswagen Gol Trend pueden comunicarse con la Comisaría 21 de Roca o con la dependencia policial más cercana.