Adriana y Mencho, la esperanza rionegrina en el Mundial de Perros Ovejeros de Escocia

La criadora y adiestradora barilochense y su perro competirán en el World Sheep Dog Trials 2026, uno de los eventos más importantes del mundo. "Ama trabajar".

Una historia que nació en los campos de la Patagonia alcanzará su punto más alto a nivel mundial en los próximos días. Adriana Maricel Suárez , adiestradora y criadora radicada en Bariloche , y su ejemplar Border Collie , Mencho , dirán presente en el World Sheep Dog Trials 2026 , certamen ecuménico que se desarrollará en Escocia del 16 al 20 de septiembre .

El encuentro mundial de Perros Ovejeros se llevará a cabo en Huntington Farm (cerca de Lauder, en la región de los Scottish Borders), un escenario icónico para la raza y la disciplina de pastoreo. La competencia pondrá a prueba la precisión, el control a distancia y la estrecha conexión que une a cada perro con su guía.

Para Suárez, quien además fue fundadora y expresidenta de la Sociedad Argentina de Perros Arrieros (SAPA) , esta participación no es solo una meta deportiva, sino el reflejo de años de trabajo orientados a perfeccionar a los Border Collies de línea de trabajo.

A diferencia de las exhibiciones estéticas, estos caninos están seleccionados por su instinto natural de trabajo y su destreza en la conducción de ganado. Mencho destaca por su impulso y deseo innato de guiar al rebaño, una virtud que la adiestradora moldeó a través del entrenamiento continuo.

"Mandás al perro a mil metros y te trae el rebaño. Vos lo esperás en la tranquera y cerrás cuando pasan. Es como un dron que va y te trae lo que necesitás", sintetizó Suárez respecto al rol operativo de un perro de estas características.

Al ahondar en detalles, precisó: "El trabajo que realiza es mover hacienda, en este caso ovejas, pero lo usamos también habitualmente para mover vacas. Estos perros fueron seleccionados para tratar bien a la hacienda, priorizar el bienestar animal. Una vez que los perros y las ovejas se conocen, la oveja sabe que no la va a maltratar, que solo tiene que moverse hacia donde el perro la guía", explicó en declaraciones a Canal 10.

"Son nuestros compañeros de vida"

"Las pruebas en el mundial constan de poner 5 ovejas a 360 metros del conductor con el perro. Uno manda al perro a traer esas ovejas y después hace todo el recorrido, el conductor no se puede mover del lugar, solo se comunica con palabras, comando o silbidos si es lejos. Hay unas tranqueras a 7 metros de distancia una de otra, representan cuando uno cambia de potrero de una hacienda a otra. De esas 5 ovejas hay 2 que tienen collar rojo; de esas 3 que no tienen collar hay que separar dos, se hace dentro de un círculo marcado en el piso, las ovejas no pueden salir de ahí hasta que el perro no las separa. Y después se cierran en un corralito", agregó.

"Cada etapa de la prueba representa un trabajo de los que uno hace habitualmente en el campo. Estos perros fueron seleccionados para querer complacer al dueño, son nuestros compañeros de trabajo y de vida. Es la única manera de que nos hagan caso a tanta distancia, el vínculo es muy fuerte. Lo que más aman en la vida es mover ovejas, trabajar".

Precisión y menor estrés ganadero

El rol de un Border Collie de pastoreo como Mencho difiere significativamente del de un perro protector: su labor consiste en desplazar y ordenar a las ovejas mediante presión y movimiento corporal, logrando maniobrar el rebaño sin generar estrés destructivo en los animales. Gracias a esta capacidad, un único guía junto a un can especializado puede coordinar labores ganaderas en superficies de miles de hectáreas.

El certamen, que se celebra cada tres años, convocará a delegaciones de decenas de países, posicionando nuevamente al talento de la provincia de Río Negro y de la Patagonia en la primera línea internacional del pastoreo tradicional.