Dramática situación para casi 100 perros abandonados: la historia del mural que conmueve a la ciudad

Quién lo hizo en su momento y datos oficiales que preocupan. Coincide con el macabro hallazgo en la zona...

El mensaje de la pintada callejera que invita a reflexionar. Triste situación para muchos perros de la zona.

Un colorido mural en pleno centro de Fernández Oro conmueve a quien realmente le presta atención. Y eso que ya tiene sus años. “No lo abandones, él nunca lo haría” , ruega el sentido mensaje con la imagen de un simpático perro en el medio. Una profunda frase que invita a la reflexión y a la vez intenta concientizar en un contexto desolador para los animalitos.

El grafiti cobra vigencia antes las alarmantes cifras que brindaron desde APAFO a LM Cipolletti : Hay "alrededor de 100 perros abandonados" en la vecina ciudad y en la Protectora local no dan abasto.

De hecho, este miércoles se encontraban en plena jornada de Castración . A la vez que ello sucede, en otro suceso que genera conmoción y repudio en la zona, una perrita muerta fue arrojada a un basural de la cercana Allen .

La emotiva historia del Mural

La prestigiosa veterinaria Marina Marini, miembro activo de APAFO, reveló el emotivo origen de la pintada callejera, en la calle principal, Roca, a metros de la plazoleta que desemboca en la Mariano Moreno. Quizás no todos conocían la historia.

“Lo hizo hace 15 años un trabajador golondrina que venía a embalar frutas. Era de Entre Ríos y amaba a los perros. Lástima que no volvió más. Y también una pena que los abandonos siguen. Lo bueno es que su mensaje ha perdurado”, explicó la profesional.

Por su parte, la titular de esa institución (Asociación Protectora de Animales Fernández Oro), Frida Burgos aportó datos impactantes. “Hay 100 perros abandonados en Oro, aproximadamente. Número alarmante porque la ciudad no es tan grande y todo el tiempo aparecen casos nuevos. Sin contar los denunciados por maltrato. Lo que más nos preocupa es no tener Tránsito, ya que no disponemos de un espacio tan grande. Cuesta ubicarlos. Los cachorros se van rapidísimo, los adultos no”, trazó un inquietante panorama.

En ese preocupante escenario, rescatan que “entre el 40 y 50 % han sido dados en adopción".

"Siempre estamos con campañas para recaudar porque ellos necesitan comer todos los días. Y también para concientizar. Además asistimos con veterinaria y una vez sanados los damos en adopción. Hay otros que los tenemos en la Protectora, que todavía buscan hogares y, en otra de nuestras tareas como voluntarias, tratamos de asistir a los perritos que están en la calle con comida, abrigos... Y a la gente de bajos recursos que nos piden alimento, también los ayudamos. Trabajamos en equipo con Bienestar Animal”.

Macabro hallazgo en Allen

Desde Zoonosis Allen indicaron a Inforo con dolor que en calle Bahía Blanca de esa ciudad encontraron el cuerpo de una perra arrojado entre la basura. Recalcaron que merece es ser enterrada dignamente, además del riesgo sanitario que implica abandonar el cuerpo de un animal en estas condiciones, generando contaminación y un posible foco infeccioso.