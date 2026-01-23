Allanamiento por maltrato animal en Cipolletti: piden hogares de tránsito para los perros rescatados

El operativo rescató a dos perras adultas y cuatro cachorros en un completo estado de desnutrición. Los cachorros permanecen en una veterinaria con pronóstico reservado.

El allanamiento por maltrato animal tuvo lugar en una vivienda de la calle Venezuela de Cipolletti.

Un allanamiento por maltrato animal fue realizado en el día de ayer jueves, en una vivienda ubicada sobre calle Venezuela de Cipolletti. La intervención permitió rescatar a dos perras adultas y cuatro cachorros en estado de desnutrición. La Fundación Patagónica para el Bienestar Animal ( Funpabia ) solicitó la colaboración de la comunidad para encontrar hogares de tránsito para alojar a los perros para su recuperación.

El procedimiento se llevó adelante durante la tarde del jueves con la participación de la Fiscalía de turno , la Policía de Río Negro y el área de Zoonosis , tras reiteradas denuncias por maltrato. Ante la gravedad del cuadro y el riesgo de vida de los animales, se avanzó con la orden judicial para el ingreso al domicilio.

Durante el operativo se rescataron dos perras adultas , ambas sin castrar y con signos evidentes de deshidratación y desnutrición . Además, se rescató a cuatro cachorros que fueron trasladados de inmediato a una veterinaria, donde quedaron internados con pronóstico reservado debido a su delicado estado de salud.

Desde la organización Funpabia se ofrecieron como guardadores judiciales, asumiendo la totalidad de los gastos necesarios para garantizar la atención veterinaria, la alimentación y el bienestar de los animales. La entidad también fue clave para que la Fiscalía liberara la orden de allanamiento ante la falta de respuestas previas y la urgencia del estado de salud de los canes.

Allanamiento por maltrato animal en Cipolletti. Funpabia solicita tránsito para los animales rescatados

Según se informó, el allanamiento se concretó luego de múltiples intervenciones de Zoonosis, que intentaron sin éxito revertir la situación mediante instancias administrativas. Al no surgir soluciones ni tránsitos inmediatos, se priorizó el rescate para preservar la vida de los perros.

Llamado urgente a la comunidad para conseguir hogares de tránsito

En este contexto, se lanzó un llamado urgente a la comunidad para conseguir hogares de tránsito, tanto para las perras adultas como para los cachorros una vez que reciban el alta veterinaria. Se trata de un paso clave para continuar con la recuperación y avanzar luego en adopciones responsables.

perros rescate2.jpg Foto ilustrativa.

Desde la organización detallaron que ser tránsito implica asumir cuidados básicos, brindar contención y amor, y trasladar a los animales a la veterinaria cuando sea necesario, con los gastos cubiertos por Funpabia. Preferentemente se solicita que los voluntarios sean de Cipolletti, aunque también se aceptan personas de otras localidades con compromiso de traslado, ya que la atención se realiza en Veterinaria Huellas del Sur.

Rescate de perros en Roca Foto ilustrativa.

¿Cómo colaborar con Funpabia?

Además del tránsito, se habilitaron vías de colaboración económica para afrontar gastos de alimento y atención médica, a través del alias Funpabia.791 (Mercado Pago) y portón.fruta.efecto (Banco Patagonia), a nombre de Bettina Ferrari. Desde la organización remarcaron que cada difusión, cada hogar transitorio y cada aporte son fundamentales para acompañar la recuperación de los animales rescatados.