Compró por internet y no funcionó: la Justicia de Cipolletti responsabilizó al vendedor

Un vecino adquirió un equipo para climatizar su piscina en Villa El Chocón, pero el rendimiento no fue el esperado y decidió acudir a la Justicia. ¿Qué pasó?

Un vecino compró en Cipolletti un producto que no cumplió con las especificaciones descriptas, por lo que inició una demanda. (Foto ilustrativa)

La decisión de extender la temporada de pileta en una vivienda de Villa El Chocón derivó en un conflicto judicial que puso bajo la lupa uno de los pilares del derecho del consumidor: el deber de información. El caso, tramitado en Cipolletti , expone cómo una operación comercial aparentemente simple puede escalar cuando las expectativas generadas por la publicidad no coinciden con el rendimiento real del producto.

Todo comenzó con una búsqueda en internet. El cliente encontró una publicación que ofrecía una bomba de calor para piscinas , con características técnicas que, según se indicaba, se ajustaban al volumen de agua de su pileta. Esa coincidencia resultó determinante para concretar la compra.

Sin embargo, tras la instalación, los resultados no fueron los esperados . El equipo no logró elevar la temperatura del agua en los niveles prometidos, lo que dio inicio a una serie de reclamos.

Primero las quejas se manifestaron a través de gestiones extrajudiciales, pero no hubo respuestas. Luego, el conflicto se entre las partes se trasladó a los tribunales.

Villa El Chocon El vecino adquirió una bomba para climatizar su piscina en el Chocón, sin embargo el producto no cumplió con las descripciones establecidas en la publicación. Archivo

El eje del conflicto: la información previa

La controversia no giró en torno a la existencia de la compra, sino a la calidad de la información brindada antes de concretarla. El juzgado encuadró el caso dentro de la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial, poniendo el foco en la publicidad, el deber de informar y la responsabilidad del proveedor.

Uno de los puntos clave surgió del análisis de la publicación digital. Allí se detallaban datos técnicos relevantes, como el volumen de agua recomendado y el rango de temperatura de funcionamiento. Sin embargo, una condición esencial no estaba incluida en el aviso: el rendimiento informado dependía de que la piscina contara con cubierta isotérmica y operara bajo determinadas condiciones ambientales.

Esa aclaración, determinante para evaluar la idoneidad del producto, recién aparecía en el manual de uso y en letra reducida. Para la Justicia, ese dato no podía considerarse debidamente informado en la etapa previa a la compra.

La mujer pagó la compra por internet, pero nunca recibió el producto. La compra fue de forma online. Ilsutración

La prueba técnica y el contexto de uso

El expediente incorporó un informe técnico que terminó de inclinar la balanza. Allí se concluyó que, si bien el equipo podía ser compatible con el volumen de agua de la pileta, no lo era necesariamente con las condiciones concretas del lugar de instalación: una piscina a la intemperie, ubicada en una zona con marcada amplitud térmica.

Los testimonios coincidieron en ese punto. La publicidad, según se reconstruyó en la sentencia, generó una expectativa de funcionamiento que no contemplaba las limitaciones reales del producto en ese contexto específico.

La defensa del proveedor y la carga probatoria

El vendedor, por su parte, sostuvo que la operación se realizó a través de un intermediario y que no existió una consulta técnica previa que permitiera evaluar las condiciones del lugar. Sin embargo, ese argumento no fue suficiente.

El fallo subrayó que, en las relaciones de consumo, la carga de la prueba recae de manera especial sobre el proveedor. Es quien debe acreditar que brindó información cierta, clara y suficiente antes de la contratación.

En ese sentido, el juez remarcó que no basta con que los datos estén disponibles en algún documento posterior, como un manual técnico. La información relevante debe estar al alcance del consumidor en el momento de tomar la decisión de compra.

E.C.P CAMARA LABORAL (3) La Justicia hizo lugar parcial a la demanda. Estefania Petrella

Un fallo que reafirma derechos

Con ese marco, la sentencia concluyó que existió una falta de información y asesoramiento adecuado. Por ese motivo, hizo lugar parcialmente a la demanda y reconoció una indemnización por daño moral a favor del cliente.

El fallo consideró que la frustración generada por la compra, sumada a los inconvenientes posteriores, configuró una afectación que debía ser reparada económicamente. No obstante, rechazó la aplicación de daño punitivo, al entender que no se acreditó una conducta de gravedad excepcional por parte del proveedor.

Más allá del caso puntual, la resolución refuerza un criterio clave en materia de consumo: la información no puede ser incompleta, ambigua ni condicionada a detalles ocultos en letra chica. Debe ser clara, accesible y suficiente para que el consumidor pueda evaluar correctamente si el producto se ajusta a sus necesidades reales.

El fallo también vuelve a poner en el centro la responsabilidad de los proveedores, especialmente en entornos digitales donde la publicidad es, muchas veces, el primer y único contacto con el cliente.