Imputaron y liberaron al conductor borracho que escapó de la Policía a contramano por la Ruta 151

Es el sujeto oriundo de Neuquén que protagonizó un peligroso incidente vial por evitar un examen de alcoholemia. Tiene que cumplir medidas cautelares.

La camioneta que manejaba el pródugo, en estado de ebriedad, fue secuestrada por el Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti.

El hombre de 28 años de edad que el domingo la madrugada escapó de un control de alcoholemia en contramano en una flamante camioneta por la Ruta Nacional 151 fue imputado por el delito de “resistencia a la autoridad” por requerimiento del Ministerio Público Fiscal y quedó libre, con medidas cautelares .

La jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos y habilitó la investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso que el imputado se presente cada diez días en una comisaría de la ciudad de Neuquén, donde tiene domicilio, hasta la realización del juicio. En caso de incumplimiento, podría dictarse la prisión preventiva.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 cuando el conductor de la Chevrolet S10 que se disponía a cruzar el puente carretero desde Cipolletti hacia Neuquén advirtió que los policías del puesto de Seguridad Vial que se encuentra a metros del cruce interprovincial estaban realizando exámenes para verificar si los conductores habían consumido bebidas alcohólicas, algo expresamente prohibido por la ley de tránsito.

Inesperadamente el conductor del rodado viró y escapó a toda velocidad por la mano aledaña al fortín Primera División, pasó por la rotonda que vincula las rutas 22 y 151 y siguió por esta última como en dirección a Cinco Saltos.

Persecución por la Ruta 151

La maniobra del prófugo, que no provocó un choque de milagro dada la peligrosidad de su intento de fuga y el tránsito vehicular que había a esa hora, puso en marcha una rápida persecución policial que se extendió por varios kilómetros.

Al llegar a un sector de chacras, pasando la rotonda del acceso al tercer puente, el sujeto se metió por una calle rural, con los patrulleros detrás, para luego retomar nuevamente por la ruta. Pero a la altura de una conocida gomería fue interceptado por los uniformados. No viajaba solo, sino con otras tres personas, incluida una joven mujer.

El operativo tuvo la asistencia del personal del Centro de Monitoreo que opera las cámaras del 911. A partir de las imágenes, desde el 911 fueron siguiendo el recorrido que hacía el vehículo, que no tenía chapa patente, y transmitiendo los datos a los efectivos que participaron en la persecución.

Camioneta persecución R151

Entre las primeras medidas tras ser reducido le hicieron el examen de alcoholemia, que arrojó una graduación de 0,45 g/l de sangre, por lo que fue detenido y la camioneta secuestrada, en tanto que sus amigos quedaron en libertad. Todos los ocupantes de la camioneta tienen domicilio en Neuquén.

Porqué no hay que manejar borracho

En el país está prohibido manejar después de haber consumido bebidas alcohólicas. Lo establece Ley Nacional 27.714 conocida como “Alcohol Cero al volante”. El propósito apunta a reducir los factores de riesgo de carácter objetivo que "aumentan la probabilidad de ocurrencias de siniestros viales producidos como resultado del consumo de alcohol, estupefacientes, psicotrópicos o sustancias análogas".

La ingesta de esos productos "alteran la aptitud para la conducción de todo vehículo automotor, motovehículo o medio de transporte automotor cualquiera resulte su característica".