Zoonosis realizará una jornada de castración masiva gratuita para perros y gatos de las 1200

También continúan los operativos gratuitos de vacunación antirrábica, desparasitación y atención primaria en Balsa Las Perlas durante el mes de octubre.

El Barrio 1200 Viviendas tendrá una jornada de castración masiva para perros y gatos , el sábado 25 de octubre, a partir de las 8.00 horas en el Salón Multipropósito del barrio ubicado en La Plata Este 1415 . El operativo lo llevará adelante el área de Zoonosis de la Municipalidad de Cipolletti para fortalecer la tenencia responsable y el control de la población de animales domésticos.

Desde el área informaron que la atención será únicamente con turno previo y aún quedan disponibles . Los interesados podrán solicitar su turno de lunes a viernes de 7 a 14 horas , comunicándose a los teléfonos 2995692877 o 2995720311 . El objetivo es tener una mejor organización para planificar los tiempos de cada turno y garantizar una mejor atención .

Los requisitos para acceder al servicio de castraciones para los perros o gatos, es que la persona responsable debe ser mayor de edad , presentar el DNI al momento de la atención y cumplir con las condiciones básicas de seguridad con correa para el traslado de la mascota.

Requisitos para llevar a mi mascota

En el caso de los perros grandes y con temperamento agresivo o muy asustadizo, se recomienda collar y bozal para mayor seguridad de los trabajadores municipales. Los felinos deberán ser transportados en una jaula, bolso o canil.

La persona responsable deberá asistir con su mascota y permanecer en el lugar hasta que salga de la cirugía, el animal será entregado a su dueño en estado de sedación, por eso es importante la jaula o mochila de traslado en el caso de los felinos y garantizar el traslado seguro en el caso de los caninos.

La iniciativa se enmarca dentro del cronograma mensual de castraciones gratuitas que lleva adelante el municipio en diferentes sectores de la ciudad. Durante el mes de octubre, los operativos de castraciones, jornadas de vacunación antirrábica, desparasitación y tratamientos contra la sarna y garrapatas se llevarán adelante en distintos puntos de la ciudad.

Las jornadas de castraciones se realizan los lunes, martes y viernes desde las 8 en el Centro de Promoción Comunitaria Luis Piedrabuena ubicado en Pastor Bowdler y Río de la Plata. En el Club San Martín de lunes a viernes a las 8.00 horas y en el Barrio del Trabajo los viernes con dirección en Alberti N°176.

También se llevará adelante en el Centro de Promoción Comunitaria Anai Mapu los lunes y miércoles a las 8.00 horas en Pastor Bowdler y Chimpay. En el Centro de Promoción Comunitaria Pichi Nahuel los martes y jueves a las 8.00 horas en el Pasaje de los Inmigrantes y América y en el Salón Comunitario de Balsa las Perlas de lunes a viernes a las 8.00 horas.

Vacunación gratuita en Ferri y Balsa Las Perlas

El área municipal de Zoonosis de Cipolletti también brinda atención primaria gratuita para perros y gatos de los barrios Ferri y Balsa Las Perlas durante el mes de octubre. El dispositivo atiende por orden de llegada para la vacunación antirrábica, desparasitación y tratamientos básicos contra la sarna y garrapatas.

También se brindará atención inicial a los casos clínicos de animales que no puedan concurrir a veterinarias privadas, con el objetivo de examinar, suministrar cuidados e identificar el tratamiento más adecuado para su diagnóstico.

jauría perros El dispositivo atenderá por orden de llegada para la vacunación antirrábica, desparasitación y tratamientos básicos contra la sarna y garrapatas.

Las jornadas de atención veterinaria funcionan en un cronograma fijo: martes 14 estuvieron en el Centro de Promoción Comunitaria ubicado en La Alianza y Los Tulipanes del barrio Ferri desde las 12 hasta las 16 horas. El jueves 16 brindaron atención en el Club San Martín ubicado entre Manuel Estrada y Chile, con ingreso sobre esta última desde las 12 hasta las 16 horas.

Mientras que el Salón Comunitario de Balsa Las Perlas brindan asistencia veterinaria de lunes a viernes desde las 10 horas. El servicio es completamente gratuito y se atiende por orden de llegada.

Zoonosis El calendario incluye vacunas esenciales como las de parvovirus, moquillo y rabia.

Fomentar el acceso a la atención veterinaria: el objetivo del dispositivo

El programa de asistencia primaria busca reducir las barreras económicas que enfrentan los vecinos de los barrios populares como Ferri y Balsa Las Perlas para la atención veterinaria, facilitando el acceso a cuidados esenciales y evitando que los animales se queden sin tratamiento por falta de recursos.

Los cuidados primarios son el principio del circuito sanitario, la vacunación es esencial para la prevención de enfermedades graves que protegen la salud del animal y de los humanos. El calendario incluye vacunas esenciales como las de parvovirus, moquillo y rabia.

La importancia de la desparasitación

Por otro lado, la desparasitación tiene como objetivo eliminar y prevenir parásitos internos como los gusanos y externos como pulgas y garrapatas en perros y gatos. La desparasitación también protege a las mascotas de enfermedades, deficiencias nutricionales y la transmisión a otros animales.

zoonosis La desparasitación tiene como objetivo eliminar y prevenir parásitos internos como los gusanos y externos como pulgas y garrapatas en perros y gatos.

Uno de los diagnósticos más comunes son los hemoparásitos que son microorganismos que afectan las células sanguíneas y se transmiten principalmente a través de vectores como garrapatas, mosquitos y pulgas. Las enfermedades que causan estos parásitos en la sangre provocan síntomas como fiebre, pérdida de apetito, anemia y en casos graves, la muerte.

Políticas públicas que fomentan la tenencia responsable de animales

Este tipo de jornadas buscan concientizar sobre la tenencia responsable al promover el registro y control de los animales domésticos. Este enfoque integral municipal contribuye a disminuir los riesgos de mordeduras, contagio de enfermedades y reproducción sin control, que suelen derivar en situaciones de maltrato o abandono en la vía pública.

Las políticas públicas destinadas al control de salud de animales domésticos tiene como objetivo la prevención de enfermedades, promover la tenencia responsable de mascotas y reducir las situaciones de negligencia y maltrato animal.