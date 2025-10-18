Tiempo en Cipolletti: Fin de semana con calor, viento y posibles tormentas

Este sábado anticipa una máxima de 28°C y cielo parcialmente nublado. El domingo el termómetro subirá a 31°C.

Por la tarde, el cielo se cubrirá parcialmente en Cipolletti pero hacia el atardecer volverá el sol, alcanzando los 28 grados como máxima.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana cálido y con períodos ventosos en Cipolletti . Las temperaturas se colocarán por encima de los valores normales para esta época del año y un cambio en las condiciones hacia la noche del domingo.

Según el pronóstico oficial, este sábado 18 de octubre la jornada será parcialmente nublada , con una mínima de 10°C y una máxima de 28°C . No se esperan precipitaciones y el viento, del norte, soplará con intensidades de entre 30 y 40 km/h , con ráfagas que podrían superar los 60 km/h .

Durante la mañana, el clima será templado y agradable, ideal para actividades al aire libre. Hacia la tarde, el incremento de la temperatura y del viento marcarán un típico panorama primaveral en el Alto Valle.

AS-Cipolletti-Rio Negro= Isla Jordan (8).JPG La Isla Jordán es la elegida por los cipoleños para descansar y estar en contacto con la naturaleza. Antonio Spagnuolo

Día de la madre con calor y cambios de temperatura en Cipolletti

El domingo 19, el calor se sentirá con más fuerza. El SMN prevé una mínima de 17°C y una máxima de 31°C, lo que convertirá a la jornada en la más calurosa del fin de semana.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, pero hacia la tarde se irá cubriendo y aumentará la nubosidad. El viento soplará del norte con velocidades de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h, y rotará al noroeste por la noche.

chicos plaza.jpg Será un sábado para disfrutar al aire libre en Cipolletti. Anahí Cárdena.

El cambio llegará justamente al cierre del día: se espera la formación de tormentas aisladas, con probabilidades de entre 10 y 40%, principalmente en la zona centro y norte de la provincia.

Cómo arrancará la semana en Cipolletti

Las altas temperaturas continuarán durante los primeros días de la próxima semana, con máximas que rondarán los 29°C, aunque el ingreso de aire más fresco hacia el miércoles podría traer un leve descenso térmico y aumento de la nubosidad.

De esta forma, Neuquén vivirá un fin de semana primaveral, cálido y ventoso, con el agregado de una posible inestabilidad al cierre del domingo.