El tiempo esta semana en Cipolletti: ¿Sigue el viento?

Una de las principales características meteorológicas en toda la provincia es el ascenso paulatino de temperaturas.

Los detalles del pronóstico del tiempo para la semana en Cipolletti.

La semana arranca con condiciones estables en la mayor parte de Cipolletti, aunque con presencia de viento moderado a fuerte, especialmente en los valles y la zona cordillerana. El ingreso de aire frío durante la segunda mitad de la semana provocará un leve descenso de las temperaturas, mientras que en la región sur se prevén algunas lluvias y chaparrones aislados entre martes y miércoles.

No obstante, hacia el fin de semana, el tiempo tenderá a mejorar con cielos parcialmente nublados y temperaturas más agradables en el norte provincial.

En Cipolletti, el lunes comenzará con una jornada templada y cielo mayormente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 23°C, con una mínima de 13°C. El viento del oeste soplará entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 59 km/h durante la tarde y noche.

El martes será el día más cálido de la semana: la máxima subirá hasta los 27°C, con cielo parcialmente despejado y viento del sudoeste de hasta 50 km/h. A partir del miércoles, se espera un leve descenso, con máximas que rondarán los 24°C y una mínima cercana a los 16°C. No se prevén precipitaciones, pero sí ráfagas persistentes de entre 51 y 59 km/h.

El jueves continuará ventoso, aunque con cielo más estable y temperaturas entre 10°C y 24°C. Hacia el fin de semana, el viernes volverá el sol con una máxima de 23°C, mientras que el sábado se mantendrán condiciones agradables y una mínima de 11°C.

