Alberto Weretilneck: "Nación no tiene otra opción más que buscar acuerdos"

El gobernador de Río Negro repasa su gestión y se mete de lleno en la campaña a días del 26 de octubre.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , brinda una entrevista exclusiva en Bajá La Data , el programa del stream de LM Play . En plena campaña electoral, aseguró que el oficialismo "rompió con la polarización" entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria.

Weretilneck consideró que las legislativas del 26 de octubre, o al menos la campaña electoral, "es rara por varios temas, sobre todo por las incidencias nacionales vinculadas a las denuncias. Hay que tener claro que no es una elección a presidente. Rionegrinos y neuquinos elegimos quiénes nos van a representar en el lugar donde se toman las decisiones que nos mejoran o nos complican la vida", manifestó el mandatario provincial.

"Hoy el rionegrino está sintiendo el abandono de los partidos nacionales. Se observa que los únicos que estamos todos los días somos los intendentes y el gobierno provincial", manifestó el referente de Juntos Somos Río Negro.

"Hemos logrado romper polarización. Nosotros estamos confrontando a Fuerza Patria, candidatos que representan la ideología de un sector de Buenos Aires", dijo Weretilneck. Al igual que los candidatos al Senado y Diputados, Weretilneck no hizo mención a los postulantes de LLA.

Weretilneck cuestionó la ola de denuncias entre candidatos, especialmente por vínculos entre dirigentes políticos y el narcotráfico. "Creo que a nadie le gusta esta campaña electoral de agravio y noticias falsas para un lado y para otro. Lo que menos se ha discutido es la relación Provincia-Nación o qué oportunidades tenemos los rionegrinos. Hay una grieta que no podemos superar. Hace años nos quieren llevar hacia alguno de los dos extremos, si miramos el kirchnerismo o lo que está pasando ahora, dejan mucho que desear en la búsqueda de soluciones para los argentinos".

SFP Alberto Weretilneck gobernador (5) Sebastián Fariña Petersen

En ese contexto, el gobernador defendió la difusión de dos fotografías tomadas hace varios años que muestran a Martín Soria -candidato a senador- como a María Emilia Soria -intendenta de Roca- con integrantes del clan Montecino. "Son importantes porque son verdad, porque son quienes le hicieron la campaña electoral en Cipolletti", aseguró.

Por otro lado, manifestó malestar por dichos de Soria vinculando al gobierno con Fred Machado, el empresario rionegrino "nos pueden decir que nos equivocamos, que no estuvimos a la altura en algún momento, pero jamás de tener vínculos o ser cómplices del narcotráfico. Eso no se lo voy a permitir ni a los Soria, ni a nadie".

La relación con el Gobierno nacional

El gobernador de Río Negro aseguró que tras las elecciones la relación con el gobierno nacional dependerá exclusivamente de la postura de a Casa Rosada. "El mapa en Diputados o Senadores no va a cambiar mucho por lo que el Gobierno no tiene otra opción más que buscar acuerdos. Nosotros dimos muchas muestras de seriedad y diálogo".

"Al gobierno nacional no le interesa el interior del país. no solo en lo que tiene relación con los gobernadores. Por eso eliminó Vialidad Nacional sin tener en cuenta qué significaba. A nosotros nos cambiaron el estatus sanitario sin consultarnos para beneficiar a tres supermercados y a cuatro frigoríficos de La Pampa...", criticó Weretilneck.

El mandatario rionegrino, máximo referente de Juntos, afirmó que es "optimista" en torno al resultado electoral. De hecho, planteó que tendrá que buscar reemplazante definitivo para Andrea Confini, la secretaria de Energía quien renunció al cargo temporalmente por sumarse al directorio de YPF y es candidata a senadora. "Andrea va a ser senadora", dijo Weretilneck.

Confini no encabeza la lista, ya que ese lugar recayó en Facundo López. Para que llegue al Congreso, Juntos Defendemos Río Negro debe ser la fuerza más votada.