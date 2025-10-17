Salió a la luz la "doble vida" de Germán Pezzella después de 10 años de relación

El futbolista de River finalizó su matrimonio con la influencer Agustina Bascerano en medio de una fuerte polémica.

Se conoció que el defensor central Germán Pezzella , jugador de River Plate y campeón en Qatar 2022 con la Selección Argentina, habría llevado una doble vida durante algunos años, involucrando a una mujer que también está casada , mientras seguía casado con Agustina Bascerano .

En los últimos días, el defensor terminó su matrimonio de diez años con Bascerano, quién es nutricionista e influencer. La separación se filtró cuando ella eliminó de sus redes todas las fotos junto al jugador, generando repercusiones que llevaron a la confirmación de toda la historia detrás de la ruptura.

Fue este 16 de octubre cuándo Pochi de Gossipeame, la experta en chismes de redes sociales, dio a conocer la noticia en Puro Show, el programa de El Trece. "Esa mujer, que se llama Agustina Tedesco, también está en pareja, con hijos, con un chico de mucha plata", reveló la panelista en primer lugar sobre la persona en cuestión apuntada cómo la amante del futbolista.

image

Asimismo, contó detalles de cómo se llevó a cabo la relación: "Habrían sido amantes. El marido la habría encontrado a ella; se separan, la perdona, vuelven y se vuelven a separar. Desde el entorno me dicen: ‘¿Por qué no lo blanquean? No se puede tapar el sol con la mano'".

El escándalo que salpica a River

La pareja se había casado de manera íntima en 2023 y compartió varios años de convivencia en Europa, mientras el futbolista desarrollaba su carrera en España e Italia. Sin embargo, el vínculo llegó a su fin recientemente, algo que se hizo evidente cuando Bascerano eliminó todas las fotos junto al jugador de sus redes sociales. Desde entonces, ninguno se pronunció al respecto.

Embed - ESCÁNDALO CON UN CAMPEÓN DEL MUNDO: Detalles de la doble vida de Germán Pezzella

A lo largo de su relación, Pezzella y Bascerano no tuvieron hijos, aunque solían mostrarse muy unidos y cómplices en público. Su separación tomó por sorpresa a muchos, ya que siempre habían mantenido un perfil bajo y una imagen sólida como pareja.

La pareja atravesó por peleas. El origen de este conflicto habría sido una infidelidad por parte del jugador, pero poco después se conoció que se trataba de algo más. "En estas semanas me llega la información de que Germán Pezzella habría tenido una amante. Esa mujer, que se llama Agustina Tedesco, también está en pareja, con hijos, con un chico de mucha plata", contó Pochi.

Por su parte, Pampito, el conductor de Puro Show, resumió la historia de infidelidades y traiciones: las dos parejas involucradas se rompieron y los amantes hoy serían pareja. Por el momento, ninguno de los protagonistas hizo declaraciones al respecto. Se especula que Agustina Bascerano sea quien haga un descargo, debido a que es quien tiene una gran exposición en redes sociales, por el momento, continúa teniendo publicaciones junto a Germán Pezella.