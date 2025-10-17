Fin de semana en Cipolletti: agenda especial por el Día de la Madre

Cipolletti celebra el Día de la Madre con una agenda repleta de teatro, música, ferias y actividades para toda la familia. Conocé el detalle.

Un nuevo fin de semana inicia en Cipolletti con el especial del domingo que se celebra el Día de las Madres en todo el país. En la ciudad, desde este viernes una amplia y variada agenda cultural y artística se encuentra disponible para todas las edades.

La Beriso sigue escribiendo historia. En el marco de su gira “10 Años de Historias”, la banda continúa su gira que ya recorrió gran parte de Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia y próximamente España y México. Se presenta este viernes a las 20 en el Circulo Italiano con entradas desde $50 mil .

Se presenta Las Cuatro Estaciones y la Danza Folklórica , el show invita a descubrir cada período que cuenta con características propias en cuanto a clima y luz solar, variando según los hemisferios habitados de nuestra madre tierra. Contar, descubrir en una poesía, soñar con ella y convertirla en movimiento, parte de la experiencia a partir de las 20:30 en el Centro Cultural Roberto Abel con entrada a $6 mil .

Debilidad, una obra sobre lo incomprensible e inevitable del amor. Un Actor y su ex mujer se reúnen en el camarín del teatro por una carta que desatará todas las emociones. La obra es para reflexionar sobre los vínculos de pareja y atravesar todas las sensaciones. Se presenta a las 21 en La Caja Mágica Teatro con entradas a $17 mil.

E.C.P LA CAJA MAGICA (1) La Caja Mágica Teatro, uno de los espacios culturales de la ciudad. Estefania Petrella

Sábado 18

Desde las 14 y hasta las 18, en La Caja Mágica Teatro se llevará adelante un evento con entrada libre y gratuita denominado “Mejoremos Juntos”. En un mundo cada vez más acelerado, lleno de exigencias y desafíos que impactan nuestra salud mental, es fundamental detenernos, reflexionar y equiparnos con herramientas que nos ayuden a vivir mejor. El Colegio de Psicólogos Alto Valle Zona Oeste (CPAVZO) invita a las familias y especialmente adolescentes al encuentro que abordará temas de Manejo del estrés, prevención en salud mental, bienestar cotidiano y crianza responsable, entre otros tópicos con los profesionales.

Dia de la Madre en barrio Antártida Argentina: de 12 a 18 en la plaza del barrio Antártida Argentina (Homero Manzi y Río Salado), se encontrará una nueva edición de la Feria de la Economía Popular con sorteos, murga y el cierre de Los Charros de Cipo para homenajear a las madres. Evento gratuito.

Natali Pérez se presenta en Cipolletti con “Las Cosas Maravillosas”. Una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir, esta es la misión del personaje que protagoniza la historia. Con un gran sentido del humor y una historia conmovedora, la obra es, ante todo, una invitación a construir colectivamente una mirada luminosa de la vida. Complejo Cultural, 21 hs con entradas desde $37 mil.

Noche de Milongas en el Roberto Abel. A las 21.30 continúa la milonga de Fabiana y Richard pero esta vez en la nueva sala Roberto Abel, ubicada en la esquina de las calles Toschi y Tres Arroyos. Una noche para encontrarse en la pista, disfrutar de la música, el abrazo y la pasión por el tango. Entradas: $8 mil (hay que llevar su consumición).

E.C.P CCC (3) La ciudad comienza a vivir un fin de semana cargado de actividades. Estefania Petrella

La Escuela Municipal de Música presenta un nuevo concierto a cargo del talentoso pianista Lautaro Antivero Decurnex, con un repertorio que recorre grandes obras de la música clásica y popular, 19:00 horas en la Escuela Municipal de Música (Gral. Fernández Oro 787). Entrada libre y gratuita.

Lo mejor del Teatro Negro de Praga. El original de Jií Srnec llega a Cipolletti con un espectáculo que trasciende idiomas y culturas. Fundado en 1961, el Teatro Negro de Praga es pionero y referente mundial de este arte único que fusiona teatro físico, pantomima, danza, música y un asombroso juego de luces y sombras. Con más de 60 años de historia y habiendo recorrido más de 80 países, sigue maravillando a millones de espectadores en todo el mundo. A las 16 horas en el Complejo Cultural con entradas desde $35 mil.

Simón Vurambón llega al Vision Festival. Este sábado desde las 23 horas, la Finca La Nonnina de Cipolletti regresa con el reconocido artista y su extended set junto regresa con a dj neuquina Daniela Doyel Poggi (Doyel). Una noche que promete con lo mejor del progressive house a nivel mundial. Los tickets generales y vip están a la venta a través de la App Bombo desde $45 mil.

Domingo 19

El humor y talento de Carla Laneri llega a con "Recuerdos de mi escuela. Tomo 2" nos trae de vuelta al hilarante mundo escolar, ahora con la llegada de la enérgica Teacher de inglés y la participación especial de una mamá que añade nuevas y cómicas dinámicas. Durante la ceremonia de graduación, la amorosa y un poco estresada Maestra Hilda entrega los diplomas. Cada egresado despierta en ella un recuerdo de sus propios días como alumna.

Revive con humor sus experiencias, interactuando con la Directora, la dulce Maestra de Jardín y el lento, pero divertido Profesor de Secundaria. La obra es un viaje nostálgico donde los roles se invierten, mostrando que la escuela es un escenario de anécdotas inolvidables. Prepárate para reír y recordar tus propios años escolares en esta divertida comedia. A las 20 en La Caja Mágica Teatro con entradas desde $25 mil.

El microcine Lorenzo Kelly funcionará en una sala del Complejo Cultural, ubicado en Fernández Oro 57. El cine también trae propuestas para el fin de semana. Gentileza

CINE para todos los gustos en el espacio INCAA

Croma (+13): Un grupo de actores se reúne para filmar una película con fondo verde. A medida que la historia avanza, la frontera entre la ficción y la realidad comienza a desdibujarse, revelando un universo tan absurdo como inquietante. Viernes 17 de octubre a las 18:00.

Una batalla tras otra (+13): Una historia sobre la lucha, la memoria y la esperanza. A través de sus personajes, la película explora las marcas que deja el pasado y la fuerza necesaria para seguir adelante, una y otra vez. Funciones: Viernes y sábado a las 20:30, domingo a las 18:00.

La mujer de la fila (+13): Una historia sobre el silencio, la rutina y la búsqueda de identidad en medio de un sistema que lo devora todo. Un relato profundo y visualmente impactante que invita a reflexionar sobre la soledad contemporánea. Sábado a las 18:00.

Belén (+16): Basada en una historia real, la película retrata la lucha de una joven que enfrenta un proceso judicial injusto, convirtiéndose en símbolo de resistencia y de la defensa de los derechos de las mujeres. Un relato conmovedor sobre la fuerza, la libertad y la búsqueda de justicia. Domingo 20:30.