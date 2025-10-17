Un cipoleño pagó siete años por su auto pero nunca se lo entregaron

La Justicia de Río Negro falló en un nuevo caso que involucra a los planes de ahorro para acceder a un vehículo 0km. ¿Qué paso y qué resolvió para el vecino de Cipolletti?

Un vecino de Cipolletti pagó durante siete años un plan de ahorro pero nunca le entregaron el vehículo.

Un hombre de Cipolletti decidió cumplir su sueño de tener un auto nuevo y se inscribió en un plan de ahorro para un Volkswagen Fox Confortline, cinco puertas, motor 1.6. El esquema, del tipo 70/30 , le exigía 84 cuotas mensuales y el pago del 30% restante al momento de la adjudicación. Durante siete años, abonó puntualmente cada cuota , con la ilusión de recibir el vehículo una vez completado el plan.

Sin embargo, esa ilusión se convirtió en frustración. En marzo de 2017, tras cancelar la totalidad de las cuotas, solicitó la entrega del vehículo en varias oportunidades, pero la empresa nunca respondió ni cumplió con el contrato . Lo que debía ser un trámite de adjudicación se transformó en una larga espera sin respuestas.

El vecino intentó resolver la situación por las vías formales. Envió dos cartas documento a la firma Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados. En la primera, pidió información sobre el procedimiento para completar el pago final y acceder al auto. En la segunda, intimó directamente a la empresa a entregar el vehículo o devolver las sumas abonadas .

Ninguna de las misivas obtuvo respuesta. Ante el silencio, el cipoleño decidió iniciar una demanda civil para reclamar la devolución de su dinero y una reparación por los daños sufridos.

Planes de ahorro Volkswagen La Justicia falló a favor del cipoleño que pagó las cuotas del plan de ahorro pero que la empresa nunca cumplió. Ilustración

La Justicia le dio la razón

La jueza interviniente consideró probado que el incumplimiento fue totalmente imputable a la empresa. Según la sentencia, no existió comunicación fehaciente hacia el adherente sobre los sorteos, las adjudicaciones ni el resultado de la liquidación final. Además, la firma no acreditó haber informado sobre el avance del plan ni haber emitido notificaciones sobre la entrega del vehículo.

En su fallo, la magistrada resolvió la devolución de todas las cuotas abonadas, más los intereses correspondientes desde la fecha de cada pago. También ordenó una indemnización por la privación de uso del rodado, al entender que el afectado mantuvo una expectativa legítima de acceder al automóvil durante más de un año después de haber finalizado los pagos.

Daño moral y sanción ejemplar

La sentencia incluyó una compensación por daño moral, valorando la angustia y la frustración que generó el incumplimiento tras años de esfuerzo. La jueza destacó la ausencia total de información por parte de la empresa, incluso después de haber sido intimada formalmente.

Además, aplicó una multa por daño punitivo, una sanción prevista en la Ley de Defensa del Consumidor, al considerar que la compañía actuó con desinterés hacia los derechos del cliente y mantuvo una actitud negligente durante todo el proceso.

Planes de ahorro El cipoleño que salió adjudicado y no recibió el auto en tiempo y en forma deberá ser compensado. Ilustración

El fallo no está firme

Se trata de una sentencia de primera instancia, por lo que la decisión aún puede ser apelada. No obstante, el caso sienta un precedente importante para los consumidores que participan en planes de ahorro automotor, un sistema que ha generado múltiples controversias por demoras, falta de información y aumentos desmedidos en las cuotas.

El vecino de Cipolletti, que durante años esperó su cero kilómetro, finalmente obtuvo una respuesta, aunque no la que esperaba: no tendrá su auto, pero sí una reparación económica y un fallo que reivindica sus derechos como consumidor.