Créditos del Banco Nación para comprar autos: las concesionarias adheridas en Río Negro y Neuquén

El programa +Autos con BNA permite tramitar un préstamo en concesionarias adheridas. Enterate cuáles son las de la provincia.

El Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos enfocada específicamente en la compra de autos nuevos o usados. El programa se llama +Autos con BNA y busca facilitar la adquisición de vehículos mediante un préstamo digital y ágil. En la provincia de Neuquén, 19 concesionarias adhieren al plan.

El plan contempla sumas entre $1.000.000 hasta $100.000.000 con plazos de financiación de hasta 72 meses, cuotas fijas según el sistema francés y tasas de interés establecidas. El crédito es personal y de libre acceso, según evaluación crediticia. Se puede financiar hasta el 100% del valor del vehículo a adquirir.

Se pueden financiar vehículos 0km y usados de hasta 10 años de antigüedad. En cuanto al origen de los autos se incluyen a los importados y de fabricación nacional, sin diferencia de condiciones.

Cuáles son las concesionarias adheridas en Río Negro

En todo el territorio de la provincia de Río Negro se encuentran 17 concesionarias adheridas, 8 de ellas están en Bariloche, 4 en General Roca y 5 en Viedma. En Cipolletti no hay, aunque si se pueden encontrar 14 de ellas en Neuquén capital.

Bariloche

Automotores Fiorasi Y Corradi S.A., Av. 12 De Octubre 2064

Av. 12 De Octubre 2064 Brenson Autos, Luis Piedrabuena 6038

Luis Piedrabuena 6038 Nippon Car S.R.L., Elordi 320

Elordi 320 Nippon Car S.R.L., Elordi 556

Elordi 556 Sahiora S.A., Moreno Y Elordi

Moreno Y Elordi Taraborelli Automobile S. A., Vice Almte. O'Connor 1018

Vice Almte. O'Connor 1018 Taraborelli Cars, Luis Piedrabuena 6038

Luis Piedrabuena 6038 Taraborelli Fr, O Connor 992

General Roca

Iruña S.A., Avenida Roca 570

Avenida Roca 570 Nippon Car SRL, Avenida Roca 616

Avenida Roca 616 Pire Rayen Automotores S.A., Avenida Roca 525

Avenida Roca 525 Sahiora S.A., Avenida Roca 673

Viedma

Arias Hermanos S.A., Av. Caseros 1882

Av. Caseros 1882 Bahia Automotores S.A., Zatti 623

Zatti 623 Lider Automotores, Caseros 1377

Caseros 1377 R1 Bahía Blanca S.A., Tucuman 82

Tucuman 82 Rot Automotores, Caseros 1377

Cuáles son las concesionarias adheridas en la provincia de Neuquén

De las 19 concesionarias adheridas en todo el territorio de la provincia de Neuquén, 14 se encuentran en la capital, dos en Cutral Có, dos en Zapala y una en Centenario. Corresponden a las marcas Volkswagen, Toyota, Fiat, Jeep, Ram, Citroën, Peugeot, Chevrolet, Ford. Algunas de ellas son multimarca.

Neuquén

Iruña S.A., Felix San Martin 1650

Felix San Martin 1650 Iruña S.A., Perticone 2085

Perticone 2085 Nippon Car S.R.L., Perticone 2095

Perticone 2095 Nippon Car S.R.L., Perticone 1575

Perticone 1575 Pire Rayen Automotores S.A., Belenguer2475

Belenguer2475 Pire Rayen Automotores S.A., Eugenio Perticone 825

Eugenio Perticone 825 Pire Rayen Automotores S.A., Eugenio Perticone 905

Eugenio Perticone 905 Pire Rayen Automotores S.A., Belenguer 2475

Belenguer 2475 Pire Rayen Automotores S.A., Felix San Martin 936

Felix San Martin 936 Pire Rayen Automotores S.A., Ruta 22 Y B. Houssay

Ruta 22 Y B. Houssay Sahiora S.A., Perticone 851

Perticone 851 Sapac S.A., Eugenio Perticone 975

Eugenio Perticone 975 Sion S.R.L., J. J Lastra972

J. J Lastra972 Taraborelli Patagonia, Juan Julián Lastra 4600

Centenario

Acceso Norte Automotores, Ruta 7 Y Jamaica

Cutral Co

Nativa S.A.C.I.F., Av. Olascoaga 816

Av. Olascoaga 816 Roman Alejandro Luis, Av Olascoaga Y Misiones 240

Cómo sacar un préstamo del programa +Autos con BNA

La gestión del préstamo se realiza exclusivamente en concesionarias adheridas. El interesado debe presentar el DNI, consultar la oferta vigente y autorizar el vendedor a cargar sus datos personales junto a los del vehículo elegido. Luego, recibe un correo para efectuar la validación biométrica y aceptar el contrato digital. La aprobación es inmediata.

Un requisito esencial es que solo las personas físicas pueden sacar préstamos, ninguna empresa puede hacerlo. Otra condición importante para el acceso a un crédito es ser de nacionalidad argentina o ser extranjero con residencia.

No es requerimiento ser cliente previo del Banco Nación, solamente hace falta darse de alta por la aplicación BNA+. Todo el procedimiento es digital, sin papeles ni gestiones adicionales.

El crédito ofrece una TNA fija del 38% durante todo el período acordado. La TEA asciende al 45,37%, mientras que el costo financiero total (CFT) efectivo anual llega al 57,02%. Estos valores incluyen el capital, intereses y el IVA sobre intereses, pero no incorporan posibles impuestos de sellos provinciales.

Las cuotas mensuales se debitan automáticamente de la caja de ahorros del beneficiario, quien debe mantener saldo suficiente para cumplir con el pago en fecha.