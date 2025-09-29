Cipolletti LMCipolletti Castraciones Octubre: cronograma de castraciones y atención primaria gratuita para perros y gatos en Cipolletti

La Municipalidad de Cipolletti dio a conocer el nuevo cronograma para octubre.

Durante el mes de octubre, el área de Zoonosis llevará adelante un nuevo cronograma de castraciones y jornadas de atención primaria gratuita para perros y gatos en distintos puntos de la ciudad. Las actividades se realizarán de lunes a viernes y buscan garantizar el acceso a la salud animal, con especial foco en la prevención y el control poblacional.

Las castraciones se efectuarán únicamente con turno previo para asegurar una mejor organización, mientras que la atención primaria —que incluye vacunación antirrábica, desparasitación y tratamientos básicos— será por orden de llegada. Desde el municipio recordaron que ambas instancias son totalmente gratuitas y que se requiere la presencia del responsable de cada mascota durante todo el procedimiento.

Castraciones con turno previo Las castraciones se realizarán de lunes a viernes en los siguientes espacios comunitarios y clubes:

CPC Luis Piedrabuena (Pastor Bowdler y Río de la Plata): lunes, martes y viernes a las 8.

Club San Martín (ingreso por calle Chile): de lunes a jueves a las 8.

Barrio Del Trabajo (Alberti 176): viernes a las 8.

CPC Anai Mapu (Pastor Bowdler y Chimpay): lunes y miércoles a las 8.

CPC Pichi Nahuel (Pasaje de los Inmigrantes y América): martes y jueves a las 8.

Estadio Municipal (Naciones Unidas 1700): miércoles y viernes a las 14.

Salón Comunitario Balsa Las Perlas: de lunes a viernes a las 8. Los turnos deben solicitarse a los teléfonos 299-5692877 o 299-5720311. Requisitos para las castraciones Ser mayor de edad y concurrir con DNI.

Perros: correa, collar y bozal en caso de ser necesario.

Gatos: jaula de transporte, bolso o canil.

La persona responsable debe permanecer en el lugar hasta la finalización de la cirugía y entrega del animal. Atención primaria gratuita En estos espacios se brindará desparasitación, vacunación antirrábica, tratamientos contra la sarna y garrapatas, y atención inicial en casos clínicos que no puedan resolverse en veterinarias privadas. La modalidad es por orden de llegada. Martes en el CPC de Ferri, de 12 a 16.

Jueves en el Club San Martín (Manuel Estrada y Chile, ingreso por calle Chile), de 12 a 16.

De lunes a viernes en el Salón Comunitario Balsa Las Perlas, desde las 10.