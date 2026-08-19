Impulsan adopción responsable de perros y gatos en Cipolletti: todos los detalles

Las adopciones se suman a los cronogramas de castraciones y atención primaria que lleva adelante el municipio, a través de Zoonosis, de manera gratuita durante todo el año.

La campaña de adopción impulsada por el Municipio de Cipolletti y la Fundación para el Bienestar Animal (Fun.Pa.Bia), sigue vigente. El objetivo es que más perros y gatos puedan tener una oportunidad de vivir en un ambiente seguro y que puedan ser parte de una familia.

Las adopciones se suman a los cronogramas de castraciones y atención primaria que lleva adelante el municipio, a través de Zoonosis, de manera gratuita durante todo el año.

Desde Fun.Pa.Bia se informó que fueron adoptadas Argentina y Malvina dos hermanas inseparables que encontraron una familia llena de amor, que decidió abrirles las puertas de su hogar y de su corazón. Vitamina y Calcio, los cachorros que visitaron el programa de Streaming del Intendente de la ciudad Rodrigo Buteler , también encontraron una familia. Cuatro vidas que hoy comienzan una nueva historia, rodeadas de cariño y cuidados.

Cada adopción también transforma la de una familia.

Hoy, Lobito; Betty; Cicatriz; Juanita; y Florinda siguen esperando una nueva oportunidad. Es importante resaltar que quienes elijan adoptar perros adultos la Fundación ofrece atención veterinaria gratuita para toda la vida.

La Fundación local trabaja en el rescate, recuperación y cuidado de animales en situación de abandono y maltrato, promoviendo siempre la adopción responsable y la concientización. También trabajan en conjunto con el área de Zoonosis y la Fiscalía, en casos de rescate de animales en situación de maltrato.

El objetivo principal de la campaña será encontrarle un hogar a los cachorros y adultos, que actualmente están en tránsito en la Fundación, ellos necesitan una nueva oportunidad y un nuevo hogar dónde se les brinde cariño, cuidados y respeto.

Sobre las adopciones

Los perros que se dan en adopción, se entregan castrados y se les realizará un seguimiento. En el caso de los cachorros , con compromiso de castración a los 6 meses .

, con . La gestión de la castración, en este caso, se realiza desde Fun.Pa.Bia en conjunto con Zoonosis, para que se concrete, al igual que su seguimiento veterinario en caso de ser necesario.

Antes de adoptar, es importante conocer:

Edad y tamaño: cada etapa de la vida implica distintos cuidados y niveles de energía.

Salud: conocer si necesita cuidados especiales y/o algún tipo de medicación además de realizar un seguimiento de las vacunas.

Carácter y comportamiento: si son sociables, activos, tímidos o necesitan acompañamiento especial.

Las personas que quieran adoptar y cumplan con todos los requisitos pueden contactarse con la Fundación a través de las redes Facebook o IG Funpabia Cipolletti. O bien al teléfono 299-4564530.